Jak powiedział, tak zrobił! Carlos Alcaraz opublikował wymowne zdjęcie

Lider rankingu wygrał już siedem tytułów wielkoszlemowych: po dwa w Wimbledonie, US Open i French Open. W tym roku po raz pierwszy w karierze triumfował w Australian Open. Jak sam przyznał, był to jego główny cel w tym sezonie.

Już wtedy 22-letni tenisista mówił, że w przypadku zwycięstwa zrobi sobie pamiątkowy tatuaż. Warto dodać, że lider światowych list ma już kilka tatuaży związanych ze swoimi triumfami. Na jego ciele znajdują się m.in. mała Wieża Eiffla, upamiętniająca zwycięstwo we French Open oraz Statua Wolności i Most Brookliński na cześć wygranej w US Open.

Obecnie Alcaraz przygotowuje się do startu w Miami Open. Gdy pojawił się na treningu, na jego nodze widać było nową ozdobę, jednak była ona częściowo przysłonięta skarpetką. Można jednak zauważyć, że Hiszpan wytatuował sobie symbol Australii - kangura, trzymającego w łapkach trofeum za zwycięstwo w Wielkim Szlemie.

Teoria ta znajduje potwierdzenie w najnowszych zdjęciach opublikowanych przez Hiszpana. Na jednej z fotografii widać go leżącego na łóżku podczas sesji z tatuażystą. Samego tatuażu jednak nie pokazano.

Alcaraz już raz wygrał w Miami. W 2022 roku w wielkim finale pokonał tam Caspera Ruuda 7:5, 6:4.

