Jeremy Sochan z wygraną w NBA! Dołożył swoje punkty

Sochan, który w lutym zasilił nowojorską ekipę po rozwiązaniu kontraktu z San Antonio Spurs, spędził na boisku pięć minut. Trafił jedyny rzut z gry, a także miał jedną zbiórkę.

Spotkanie było wyrównane tylko w pierwszej połowie. Po przerwie Knicks szybko zbudowali kilkunastopunktowe prowadzenie. Później ich przewaga wynosiła nawet 27 punktów.

Gospodarzy do wygranej poprowadził Josh Hart, który zdobył 33 punkty. 31-latek trafił 12 z 13 rzutów z gry i cztery z pięciu wolnych.

Wśród pokonanych najlepszy był Jarace Walker - 16 pkt.

Pacers doznali 14. porażki z rzędu. Z bilansem 15-54 zajmują ostatnie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Knicks (45-25) są na trzeciej pozycji.

Minionej nocy zwycięstwa odnieśli liderzy. Detroit Pistons (49-19) wygrali na wyjeździe z Washington Wizards 130:117, a prowadząca w Konferencji Zachodniej i broniąca tytułu ekipa Oklahoma City Thunder (54-15) pokonała na Florydzie Orlando Magic 113:108.

Wśród Thunder tradycyjnie prym wiódł Shai Gilgeous-Alexander. Tym razem zdobył 40 pkt.

PI, PAP