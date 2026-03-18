Kobieta, której kłaniają się najwyższe stoki

Zuzanna Witych jest obecnie jedną z najwybitniejszych przedstawicielek sportów zimowych w Polsce i ma nadzieję, że jej konkurencja zostanie wpisana do programu kolejnych igrzysk olimpijskich. Zuza, bo tak mówią o niej w środowisku, była rozmówczynią Przemysława Iwańczyka w kolejnym odcinku programu Polsat Sport Talk Extra. Opowiadała, jak podnosiła się ze sportowo-zdrowotnego niebytu, jak odliczała uciekający czas do imprezy głównej, która odbyła się w Andorze. – Kiedy doznałam kontuzji, liczyłam, że nie będzie to ta najgorsza, wyłączająca mnie z aktywności – wspomina Zuzanna Witych. – Ironia polega na tym, że kilka dni przed zerwaniem więzadła wygrałam etap Pucharu Świata w Gruzji. Po takim starcie jest wielka pewność siebie, ale skończyło się nie najlepiej.

ZOBACZ TAKŻE: Kacper Tomasiak przed próbą ognia! "Tu koryguje się najciężej"



Nasz rozmówczyni opisała również szczegóły swoich wyczynów, które są na wskroś ekstremalnie. – Dużo się dzieje podczas naszych przejazdów. Możemy zaznajomić się z trasą tylko przez lornetkę. Tak naprawdę trasę poznajemy dopiero podczas zawodów. Sędziowie oceniają nasz przejazd, też nie do końca wiedzą, jaką trasą pojedziemy, ponieważ nie anonsujemy tego wcześniej jurorom – opowiada Zuzanna Witych.



Jak wielkie poczucie obawy wiąże się z uprawianiem tego sportu? Witych: - Stojąc na górze tego strachu właściwie już nie ma. Włącza nam się zadaniowość i plan zrealizowania tzw. linii, która jest w naszej głowie. Koncentracja jest wówczas na ekstremalnym wręcz poziomie. Jeśli jest strach, to tylko na etapie planowania. Szukamy limitów, skoki są wysokie i długie, to one generują stres. Sztuką jest znaleźć złoty środek między ryzykiem a kontrolą.