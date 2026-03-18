Kontuzja Szymona Marciniaka! Mecz Ligi Mistrzów prowadzi inny Polak

Marciniak miał poprowadzić rewanżowe starcie 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Liverpoolem a Galatasaray. Polski arbiter doznał jednak nagłego urazu podczas rozgrzewki i ostatecznie pełnił funkcję sędziego technicznego. Dla 45-latka miał to być jubileuszowy, sześćdziesiąty występ w Champions League.

Miejsce Płocczanina w roli głównego arbitra zajął awaryjnie Paweł Raczkowski. Młodszy z Polaków powrócił do pracy przy LM po kilku latach przerwy. Co ciekawe, w jego poprzednim spotkaniu w tych rozgrywkach również Liverpool występował jako gospodarz. Wtedy, 27 października 2020 roku, "The Reds" grali przeciwko duńskiemu FC Midtjylland i triumfowali 2:0. W obecnym sezonie Raczkowski regularnie pojawiał się m.in. na boiskach PKO BP Ekstraklasy, a także Ligi Konferencji UEFA.

Uraz ten martwi tym bardziej, że sędzia z Płocka od dłuższego czasu walczy z kłopotami zdrowotnymi. Dopiero w zeszłym tygodniu wrócił do pracy po niedawnym zabiegu medycznym. Na ten moment nie wiadomo, czy kontuzja jest poważna i czy arbitra czeka kolejna przerwa od aktywności zawodowej.