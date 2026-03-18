Laporta wypalił tuż przed meczem Barcelony. Wszystko jasne ws. Lewandowskiego
Wybór Joana Laporty na prezesa FC Barcelona na kolejną kadencję daje szansę na przedłużenie kontraktu Roberta Lewandowskiego. Sam działacz przyznaje, że chciałby, aby Polak, który pomógł klubowi w trudnym momencie, dalej nosił koszulkę "Dumy Katalonii".
- Chcielibyśmy, żeby został, ale wszystko zależy od tego, czego on sam chce. Przybył w trudnym momencie i bardzo nam pomógł, więc chcemy, żeby został - powiedział Laporta we wtorkowym wywiadzie dla katalońskiego radia RAC1.
Laporta zwyciężył w niedzielnych wyborach na prezesa klubu. 63-letni prawnik został wybrany na kolejną pięcioletnią kadencję. Piłkarzami Barcelony są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, a w kobiecej drużynie występuje Ewa Pajor.
Po tym sezonie kontrakt 37-letniego Lewandowskiego jednak się kończy, a od kilku miesięcy media spekulują, czy zostanie on przedłużony. W trwających rozgrywkach statystyki napastnika nie są tak imponujące jak w poprzednim, ale wciąż pozostaje on - przy mniejszej liczbie rozegranych spotkań - jednym z kluczowych strzelców drużyny.
"Lewy" podpisał umowę z klubem z Katalonii w 2022 roku, zostając pierwszym Polakiem w historii, który założył koszulkę tej utytułowanej drużyny. Według Laporty, który jeszcze przed wyborami mówił o pozostaniu "Lewego" w Katalonii, ewentualne przedłużenie kontraktu z napastnikiem nie wyklucza wzmocnień w linii ataku, choć - zdaniem prezesa - dzięki Polakowi i Ferranowi Torresowi pozycja "dziewiątki" jest świetnie obsadzona.
Dziennik "Mundo Deportivo" zauważył, że polskiego napastnika chętnie widzieliby u siebie kluby z USA czy Arabii Saudyjskiej, ale priorytetem Lewandowskiego jest pozostanie w Barcelonie, nawet przy znacznej obniżce zarobków.
"W sierpniu Polak skończy 38 lat i jest gotów przyjąć drugoplanową rolę" dodała gazeta. Pini Zahavi, agent Lewandowskiego, ma poruszyć kwestię przedłużenia kontraktu piłkarza za kilka tygodni.
Według doniesień medialnych w Hiszpanii i Niemczech, Barcelona jest również coraz bliżej przedłużenia kontraktu trenera Hansiego Flicka. Zwolennikiem jego pozostania w klubie jest właśnie Laporta. W środę Niemiec przyznał, że podoba mu się praca w Barcelonie.
- To będzie mój ostatni klub i moja ostatnia praca - przyznał 61-letni szkoleniowiec.