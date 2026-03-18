Polscy lekkoatleci w halowych mistrzostwach świata zdobyli dotychczas 37 medali, w tym pięć złotych.

W ostatniej imprezie tej rangi - w 2025 roku w Nankinie - srebro dołożyła sztafeta 4x400 m w składzie: Justyna Święty-Ersetic, Aleksandra Formella, Anastazja Kuś i Anna Gryc, a w 2024 roku w Glasgow Polacy zdobyli srebro i brąz - druga w biegu na 60 m była Ewa Swoboda, a trzecia na 60 m ppł Pia Skrzyszowska.

W piątek w Toruniu rozpocznie się 21. edycja halowych mistrzostw świata.

Dorobek medalowy polskich lekkoatletów w halowych mistrzostwach świata:

World Indoor Games Paryż 18-19 stycznia 1985 (1)

brąz - Danuta Bułkowska (skok wzwyż)

HMŚ Indianapolis 6-8 marca 1987 (0)

HMŚ Budapeszt 3-5 marca 1989 (0)

HMŚ Sewilla 8-10 marca 1991 (1)

srebro - Artur Partyka (skok wzwyż)

HMŚ Toronto 12-14 marca 1993 (1)

srebro - Robert Korzeniowski (chód 5000 m)

HMŚ Barcelona 10-12 marca 1995 (0)

HMŚ Paryż 7-9 marca 1997 (2)

brąz - Lidia Chojecka (1500 m); Agata Karczmarek (skok w dal)

HMŚ Maebashi 5-7 marca 1999 (5)

złoto - Sebastian Chmara (siedmiobój)

srebro - Krystyna Zabawska (pchnięcie kulą); Piotr Haczek, Jacek Bocian, Piotr Rysiukiewicz, Robert Maćkowiak (4x400 m)

brąz - Lidia Chojecka (1500 m); Urszula Włodarczyk (pięciobój)

HMŚ Lizbona 9-11 marca 2001 (1)

złoto - Piotr Rysiukiewicz, Piotr Haczek, Jacek Bocian, Robert Maćkowiak (4x400 m)

HMŚ Birmingham 14-16 marca 2003 (2)

brąz - Monika Pyrek (skok o tyczce); Rafał Wieruszewski, Grzegorz Zajączkowski, Marcin Marciniszyn, Marek Plawgo (4x400 m)

HMŚ Budapeszt 5-7 marca 2004 (0)

HMŚ Moskwa 10-12 marca 2006 (3)

srebro - Anna Rogowska (skok o tyczce); Daniel Dąbrowski, Marcin Marciniszyn, Rafał Wieruszewski, Piotr Klimczak (4x400 m)

brąz - Lidia Chojecka (3000 m)

HMŚ Walencja 7-9 marca 2008 (2)

brąz - Tomasz Majewski (pchnięcie kulą); Monika Pyrek (skok o tyczce)

HMŚ Dauha 12-14 marca 2010 (2)

brąz - Adam Kszczot (800 m); Anna Rogowska (skok o tyczce)

HMŚ Stambuł 9-11 marca 2012 (1)

brąz - Tomasz Majewski (pchnięcie kulą)

HMŚ Sopot 7-9 marca 2014 (3)

złoto - Kamila Lićwinko (skok wzwyż)

srebro - Adam Kszczot (800 m); Angelika Cichocka (800 m)

HMŚ Portland 17-20 marca 2016 (3)

srebro - Ewelina Ptak, Małgorzata Hołub, Magdalena Gorzkowska, Justyna Święty (4x400 m)

brąz - Piotr Lisek (skok o tyczce); Kamila Lićwinko (skok wzwyż)

HMŚ Birmingham 1-4 marca 2018 (5)

złoto - Adam Kszczot (800 m); Karol Zalewski, Rafał Omelko, Łukasz Krawczuk, Jakub Krzewina (4x400 m)

srebro - Marcin Lewandowski (1500 m); Justyna Święty-Ersetic, Patrycja Wyciszkiewicz, Aleksandra Gaworska, Małgorzata Hołub-Kowalik (4x400 m)

brąz - Piotr Lisek (skok o tyczce)

HMŚ Belgrad 18-20 marca 2022 (2)

srebro - Adrianna Sułek (pięciobój)

brąz - Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Kinga Gacka, Justyna Święty-Ersetic, Aleksandra Gaworska (4x400 m)

HMŚ Glasgow 1-3 marca 2024 (2)

srebro - Ewa Swoboda (60 m)

brąz - Pia Skrzyszowska (60 m ppł)

HMŚ Nankin 21-23 marca 2025 (1)

srebro - Justyna Święty-Ersetic, Aleksandra Formella, Anastazja Kuś, Anna Gryc (4x400 m)

PI, PAP