W ubiegłym tygodniu Bawarczycy rozbili swoich rywali aż 6:1 w starciu na stadionie w Bergamo. Był to najwyższy wyjazdowy triumf Bayernu w rozgrywkach Ligi Mistrzów od 2020 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Neymar skreślony! Ancelotti podjął ostateczną decyzję

Włoski zespół pozostaje bez zwycięstwa od pięciu kolejnych występów we wszystkich rozgrywkach. Zgoła odmienną formę prezentują podopieczni Vincenta Kompany'ego, którzy śrubują passę dziesięciu meczów bez porażki.

W kadrze Atalanty na co dzień występuje Nicola Zalewski. Reprezentant Polski będzie do dyspozycji szkoleniowca na nadchodzące starcie.

