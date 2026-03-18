Liga Mistrzów: Liverpool - Galatasaray. Relacja live i wynik na żywo

Liverpool dwukrotnie mierzył się już z Galatasaray w ostatnim czasie. Najpierw we wrześniu, jeszcze w fazie ligowej, przegrał po golu Victora Osimhena. Przed tygodniem, już w fazie pucharowej, poległ na wyjeździe - za drugim razem decydujące trafienie zanotował jednak Mario Lemina.

Piłkarze Arne Slota zaliczyli w ostatnich tygodniach sporo wpadek. Na początku marca nie dali rady zamykającemu tabelę Premier League zespołowi Wolves i polegli 1:2.

Gdyby tego było mało, w niedzielnym meczu z Tottenhamem, mimo że prowadzili do 90 minuty, to tuż przed końcem wyrównującą bramkę zdobył Richarlison. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem, przez co Liverpool pozostał na piątym miejscu w tabeli.

Zwycięzca tego dwumeczu zmierzy się w ćwierćfinale z wygranym starcia PSG - Chelsea. W pierwszym spotkaniu piłkarze Luisa Enrique wygrali 5:2 i to oni są zdecydowanie bliżej awansu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Liverpool - Galatasaray na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.