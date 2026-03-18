Liga Mistrzów: Tottenham Hotspur - Atletico Madryt. Relacja live i wynik na żywo
Tottenham Hotspur - Atletico Madryt to rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo meczu Tottenham Hotspur - Atletico Madryt na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.
Trudno zaprzeczyć, że antybohaterem pierwszego spotkania między Atletico Madryt a Tottenhamem był bramkarz Antonin Klinsky, który niespodziewanie znalazł się podstawowym składzie i kompletnie nie podołał zadaniu.
Po kwadransie było już 3:0 dla piłkarzy Diego Simeone, po czym szkoleniowiec Tottenhamu postanowił ściągnąć Czecha i wprowadzić Guglielmo Vicario.
Ostatecznie Atletico wygrało 5:2 po dublecie Juliana Alvareza oraz golach Marcosa Llorente, Antoine'a Griezmanna i Robina Le Normanda. Dla gości bramki zdobyli Pedro Porro i Dominic Solanke.
Totteham w weekend uratował remis w meczu ligowym z Liverpoolem w doliczonym czasie gry. Gola strzelił Richarlison, który jednak nie zagra w rewanżu z Atletico. Diego Simeone nie będzie mógł za to skorzystać z Jana Oblaka, którego najpewniej zastąpi Juan Musso.
Zwycięzca tego dwumeczu w kolejnym etapie zagra z wygranym rywalizacji między Barceloną a Newcastle.
