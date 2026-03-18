DevelopRes dzięki zajęciu pierwszej lokaty w grupie bezpośrednio zakwalifikował się do ćwierćfinału, podobnie jak rywalki. W rankingu zwycięzców po fazie grupowej Rzeszowianki były czwarte, a zespół ze Stambułu - piąty, dlatego też pierwszy mecz rozegrany został w Turcji. Eczacibasi wygrało go 3:1, stawiając się tym samym w bardzo dogodnej pozycji

Zespół z Rzeszowa po raz siódmy startuje w LM i po raz czwarty gra w ćwierćfinale. Przed trzema laty pod wodzą trenera Stephane’a Antigi zmierzył się z Eczacibasi także na etapie ćwierćfinału, przegrywając 1:3 u siebie i 2:3 w Turcji.

Eczacibasi rundę zasadniczą tureckiej ekstraklasy zakończyło na czwartym miejscu z bilansem 20-6. Zespół prowadzony przez włoskiego szkoleniowca Giulio Bregoliego w play off, gdzie wystąpią tylko cztery najlepsze zespoły, zagra z liderem VakifBankiem Stambuł.

Relacja live i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - Eczacibasi Dynavit Stambuł na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, PAP