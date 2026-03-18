Gdzie obejrzeć mecz DevelopRes Rzeszów - Eczacibasi Dynavit Stambuł?

DevelopRes dzięki zajęciu pierwszej lokaty w grupie bezpośrednio zakwalifikował się do ćwierćfinału, podobnie jak rywalki. W rankingu zwycięzców po fazie grupowej Rzeszowianki były czwarte, a zespół ze Stambułu - piąty, dlatego też pierwszy mecz rozegrany został nad Bosforem.

- Fajne jest to, że mecz rewanżowy gramy u nas, ale dobrymi występami wcześniej sobie na to zapracowałyśmy. Z drugiej strony wiemy, jakie są realia tureckiego zespołu, a jakie naszej ligi. To zupełnie inny poziom. Nie ma się co oszukiwać, nawet jeśli nie poddałyśmy się w Stambule. Mówiłam po pierwszym spotkaniu dziewczynom, że tylko drugi set był brzydki, a w pozostałych mocno i dzielnie walczyłyśmy - przyznała trenerka drużyny z Rzeszowa Jelena Blagojevic.

Eczacibasi rundę zasadniczą tureckiej Sultanlar Ligę zakończyło na czwartym miejscu z bilansem 20-6. Zespół prowadzony przez włoskiego szkoleniowca Giulio Bregoliego w play off, gdzie wystąpią tylko cztery najlepsze zespoły, zagra z liderem VakifBankiem Stambuł.

W Eczacibasi występuje m.in. atakująca reprezentacji Polski Magdalena Stysiak, która po sezonie ma opuścić klub i przenieść się do Brazylii.

- Miałyśmy okazję spotkać się na kawie w Turcji i porozmawiać o kadrze, klubach, trochę powspominać, ale na pewno fajnie się będzie znowu zobaczyć. Myślę, że dla Madzi to też będzie wydarzenie, bo może przyjechać do Polski, już poprosiła mnie o bilety, więc myślę, że i dla kibiców to świetna okazja, żeby zobaczyć dziewczyny grające naprawdę bardzo dobrą siatkówkę - powiedziała rzeszowska libero Aleksandra Szczygłowska.

Eczacibasi to 23-krotny mistrz Turcji, dziewięciokrotny zdobywca Pucharu Turcji i pięciokrotny Superpucharu Turcji. Na arenie międzynarodowej m.in. trzykrotnie zdobył klubowe mistrzostwo świata (2015-16, 2023), wygrał Ligę Mistrzyń (2015) i dwukrotnie Puchar CEV (2018, 2022). W sezonie 2000-01 trenerem Eczacibasi był Andrzej Niemczyk, zdobywając z klubem ze Stambułu mistrzostwo i Puchar Turcji.

Gdzie obejrzeć mecz DevelopRes Rzeszów - Eczacibasi Dynavit Stambuł?

Mecz DevelopRes Rzeszów - Eczacibasi Dynavit Stambuł odbędzie się w środę 18 marca. Transmisja spotkania od godziny 20:15 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

PAP