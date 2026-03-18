Marek Papszun nieobecny na treningach! Klub wydał komunikat

Piłka nożna

Marek Papszun będzie nieobecny na treningach Legii Warszawa przez kilka dni z powodu infekcji. O sytuacji poinformował stołeczny klub, który dodał również, że szkoleniowiec poprowadzi zespół w najbliższym meczu z Rakowem Częstochowa.

Marek Papszun, trener Legii Warszawa, w okularach, w czarnej bluzie treningowej.
Fot. PAP
Wiosenny okres to czas wielu infekcji, które nie ominęły również Legii Warszawa. Trener stołecznego klubu Marek Papszun z powodu choroby będzie musiał opuścić kilka najbliższych dni pracy swojego zespołu. O sytuacji poinformowała sama Legia w swoich social mediach.

 

ZOBACZ TAKŻE: Co za wyczyn w Lidze Mistrzów. Dokonali tego jako piąty zespół w historii!

 

- W wyniku infekcji trener Marek Papszun nie będzie obecny na treningach przez kilka dni. Jednocześnie pozostaje w stałym kontakcie ze sztabem, żeby zachować ciągłość przygotowań drużyny. Jesteśmy pewni, że trener będzie mógł poprowadzić zespół w najbliższym meczu z Rakowem Częstochowa. Klub i drużyna życzą trenerowi szybkiego powrotu do zdrowia – napisano w komunikacie opublikowanym przez klub.

 

Legia po długim czasie w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy, a niekiedy nawet na ostatnim jej miejscu, od początku rundy wiosennej zaczęła regularnie punktować. W sześciu ostatnich spotkaniach nie poniosła porażki, a w ostatnim meczu zremisowała 1:1 z Radomiakiem Radom.

 

W następnej kolejce Legia zmierzy się z Rakowem Częstochowa. To spotkanie zaplanowano na niedzielę 22 marca na godz. 20:15.

PI, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASALEGIA WARSZAWAMAREK PAPSZUNPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Feyenoord Rotterdam - Excelsior Rotterdam. Skrót meczu
Zobacz także

Nietypowa pozycja Modera. Ważne zwycięstwo Feyenoordu

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 