Marek Papszun nieobecny na treningach! Klub wydał komunikat

Wiosenny okres to czas wielu infekcji, które nie ominęły również Legii Warszawa. Trener stołecznego klubu Marek Papszun z powodu choroby będzie musiał opuścić kilka najbliższych dni pracy swojego zespołu. O sytuacji poinformowała sama Legia w swoich social mediach.

- W wyniku infekcji trener Marek Papszun nie będzie obecny na treningach przez kilka dni. Jednocześnie pozostaje w stałym kontakcie ze sztabem, żeby zachować ciągłość przygotowań drużyny. Jesteśmy pewni, że trener będzie mógł poprowadzić zespół w najbliższym meczu z Rakowem Częstochowa. Klub i drużyna życzą trenerowi szybkiego powrotu do zdrowia – napisano w komunikacie opublikowanym przez klub.

Legia po długim czasie w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy, a niekiedy nawet na ostatnim jej miejscu, od początku rundy wiosennej zaczęła regularnie punktować. W sześciu ostatnich spotkaniach nie poniosła porażki, a w ostatnim meczu zremisowała 1:1 z Radomiakiem Radom.

W następnej kolejce Legia zmierzy się z Rakowem Częstochowa. To spotkanie zaplanowano na niedzielę 22 marca na godz. 20:15.

