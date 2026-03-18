Nie żyje 31-letni polski piłkarz. Klub przekazał tragiczne informacje

Piłka nożna

Nie żyje Michał Wołos, były piłkarz Motoru Lublin czy Chełmianki Chełm. Miał 31 lat.

Portret piłkarza Michała Wołosa siedzącego na trybunach stadionu.
fot. facebook.com/chelmiankachelm
Nie żyje Michał Wołos
  • W wieku 31 lat zmarł były zawodnik i kapitan Chełmianki - Michał Wołos
  • Klub z Chełma opisał go jako ambitnego, walecznego i zaangażowanego zawodnika
  • Ostatnim klubem Wołosa była Marcovia Marki
  • Pochodził z Włodawy i grał głównie na pozycji lewego obrońcy
  • Przyczyna śmierci 31-letniego piłkarza nie jest znana

"Dotarła do nas bardzo smutna informacja. W wieku 31 lat zmarł nasz były zawodnik i wieloletni kapitan Chełmianki - Michał Wołos. Michał reprezentował barwy klubu w sezonach: 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020 (runda jesienna), 2020/2021 oraz 2021/2022. Zawsze ambitny, waleczny i zaangażowany. Dobry duch szatni, który potrafił poderwać drużynę w tych najtrudniejszych momentach. Trudno w to uwierzyć. Spoczywaj w pokoju" - napisał w komunikacie klub z Chełma.

 

Ostatnim klubem Wołosa była Marcovia Marki.

 

Pochodzący z Włodawy piłkarz głównie występował na pozycji lewego obrońcy.

 

Przyczyna śmierci 31-letniego piłkarza nie jest znana.

