Nie żyje 31-letni polski piłkarz. Klub przekazał tragiczne informacje

"Dotarła do nas bardzo smutna informacja. W wieku 31 lat zmarł nasz były zawodnik i wieloletni kapitan Chełmianki - Michał Wołos. Michał reprezentował barwy klubu w sezonach: 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020 (runda jesienna), 2020/2021 oraz 2021/2022. Zawsze ambitny, waleczny i zaangażowany. Dobry duch szatni, który potrafił poderwać drużynę w tych najtrudniejszych momentach. Trudno w to uwierzyć. Spoczywaj w pokoju" - napisał w komunikacie klub z Chełma.

Ostatnim klubem Wołosa była Marcovia Marki.

Pochodzący z Włodawy piłkarz głównie występował na pozycji lewego obrońcy.

Przyczyna śmierci 31-letniego piłkarza nie jest znana.

