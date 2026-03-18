Nie żyje 31-letni polski piłkarz. Klub przekazał tragiczne informacje
Nie żyje Michał Wołos, były piłkarz Motoru Lublin czy Chełmianki Chełm. Miał 31 lat.
- W wieku 31 lat zmarł były zawodnik i kapitan Chełmianki - Michał Wołos
- Klub z Chełma opisał go jako ambitnego, walecznego i zaangażowanego zawodnika
- Ostatnim klubem Wołosa była Marcovia Marki
- Pochodził z Włodawy i grał głównie na pozycji lewego obrońcy
- Przyczyna śmierci 31-letniego piłkarza nie jest znana
"Dotarła do nas bardzo smutna informacja. W wieku 31 lat zmarł nasz były zawodnik i wieloletni kapitan Chełmianki - Michał Wołos. Michał reprezentował barwy klubu w sezonach: 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020 (runda jesienna), 2020/2021 oraz 2021/2022. Zawsze ambitny, waleczny i zaangażowany. Dobry duch szatni, który potrafił poderwać drużynę w tych najtrudniejszych momentach. Trudno w to uwierzyć. Spoczywaj w pokoju" - napisał w komunikacie klub z Chełma.
Ostatnim klubem Wołosa była Marcovia Marki.
Pochodzący z Włodawy piłkarz głównie występował na pozycji lewego obrońcy.
Przyczyna śmierci 31-letniego piłkarza nie jest znana.