Nie żyje uznany polski zawodnik i trener. Zielona Góra w żałobie

Jak czytamy na stronie Radio Zielona Góra, Kopiecki rozpoczął przygodę z tenisem stołowym w piątej klasie szkoły podstawowej. Sięgał po medale młodzieżowych mistrzostw Polski czy mistrzostw Polski juniorów, a także drużynowych MP w barwach klubu Lumel Zielona Góra.

Wystąpił na ME juniorów w 1994 roku, a następnie grał w klubach z Polski czy Niemiec.

Po zakończeniu kariery został trenerem tenisa stołowego i szkolił swoich następców w Zielonogórskim Klubie Sportowym.

Ponad rok temu zdiagnozowano u niego guza mózgu. Po ostatnim zabiegu nie udało się wybudzić go ze śpiączki.

