Nie żyje uznany polski zawodnik i trener. Zielona Góra w żałobie

Nie żyje Andrzej Kopecki, były zawodnik i trener sekcji tenisa stołowego w Zielonogórskim Klubie Sportowym. Mężczyzna zmarł w wieku 50 lat.

fot. facebook.com/klub.sportowy.zg
fot. facebook.com/klub.sportowy.zg
Jak czytamy na stronie Radio Zielona Góra, Kopiecki rozpoczął przygodę z tenisem stołowym w piątej klasie szkoły podstawowej. Sięgał po medale młodzieżowych mistrzostw Polski czy mistrzostw Polski juniorów, a także drużynowych MP w barwach klubu Lumel Zielona Góra.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje była gwiazda Cracovii. Klub złożył kondolencje

 

Wystąpił na ME juniorów w 1994 roku, a następnie grał w klubach z Polski czy Niemiec.

 

Po zakończeniu kariery został trenerem tenisa stołowego i szkolił swoich następców w Zielonogórskim Klubie Sportowym.

 

Ponad rok temu zdiagnozowano u niego guza mózgu. Po ostatnim zabiegu nie udało się wybudzić go ze śpiączki.

