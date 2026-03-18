Nie żyje uznany polski zawodnik i trener. Zielona Góra w żałobie
Nie żyje Andrzej Kopecki, były zawodnik i trener sekcji tenisa stołowego w Zielonogórskim Klubie Sportowym. Mężczyzna zmarł w wieku 50 lat.
Jak czytamy na stronie Radio Zielona Góra, Kopiecki rozpoczął przygodę z tenisem stołowym w piątej klasie szkoły podstawowej. Sięgał po medale młodzieżowych mistrzostw Polski czy mistrzostw Polski juniorów, a także drużynowych MP w barwach klubu Lumel Zielona Góra.
Wystąpił na ME juniorów w 1994 roku, a następnie grał w klubach z Polski czy Niemiec.
Po zakończeniu kariery został trenerem tenisa stołowego i szkolił swoich następców w Zielonogórskim Klubie Sportowym.
Ponad rok temu zdiagnozowano u niego guza mózgu. Po ostatnim zabiegu nie udało się wybudzić go ze śpiączki.