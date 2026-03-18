Niebotyczny wyczyn Lewandowskiego! Kolejny klub na liście

Newcastle United jest 41. klubem, któremu w piłkarskiej Lidze Mistrzów gola strzelił Robert Lewandowski. Polak trafił do bramki "Srok" dwukrotnie w rewanżowym meczu 1/8 finału, który jego Barcelona wygrała 7:2.

37-letni Lewandowski zdobył dotychczas w tych rozgrywkach 109 bramek. Na jego dorobek składają się trafienia w barwach Borussii Dortmund - 17, Bayernu Monachium - 69 i Barcelony - 23. Do tej pory w Lidze Mistrzów odnotował 142 występy.

 

Premierowego gola uzyskał 19 października 2011 roku z Olympiakosem Pireus. W trwającym sezonie trafił trzykrotnie: przeciwko Slavii Praga oraz FC Kopenhaga. Bramkarzy obu tych klubów także pokonał po raz pierwszy w karierze.

 

Najczęściej - dziewięć razy - wpisał się na listę strzelców w meczach z Benficą Lizbona. Siedem razy pokonał bramkarzy Crvenej Zvezdy Belgrad, po sześć goli uzyskał w spotkaniach z Realem Madryt i FC Salzburg, a pięciokrotnie posłał piłkę do bramki Olympiakosu Pireus, Ajaksu Amsterdam i Dinama Zagrzeb.

 

Na liście klubów "zranionych" przez polskiego snajpera są też inne drużyny, których barwy wcześniej bądź później reprezentował. Cztery gole wbił Barcelonie, w której gra od 2022 roku, a jednego - w poprzedniej edycji Champions League - Bayernowi.

