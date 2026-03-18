Ogromna tragedia. 18-letni siatkarz potrącony przez pociąg
Tragiczne informacje napłynęły z Rumunii. Siatkarz zespołu CS Valcea 1924, Carol Balalau, został potrącony przez pociąg. Miał 18 lat.
- Młody mężczyzna zginął potrącony przez pociąg w Rumunii
- Okoliczności zdarzenia bada policja
- Ofiarą jest zawodnik klubu CS Valcea 1924
- Klub poinformował o śmierci siatkarza w specjalnym komunikacie
- Carol Balalau był uważany za talent rumuńskiej siatkówki
Do dramatu doszło w Valcei na terenie Rumunii. Z relacji portalu jurnalulolteniei.ro wynika, że młody mężczyzna nie zachował ostrożności przy przechodzeniu przez tory i nie zauważył pociągu. Okoliczności jego wypadku bada policja.
ZOBACZ TAKŻE: Olbrzymia tragedia. Nie żyje 20-letni piłkarz. Niedawno debiutował w elicie
O śmierci zawodnika w specjalnym komunikacie poinformował jego klub CS Valcea 1924.
"Jesteśmy z tobą, Carol. Jesteśmy przy twojej rodzinie. Trzymamy w dłoni złoty medal, z którym odchodzisz do innego świata. Minęło ponad dwie dekady, odkąd ostatni raz tego doświadczyliśmy. To ty przyniosłeś nam radość z historycznego osiągnięcia, sprawiłeś, że jesteśmy dumni z naszej drużyny. Podawaj nam piłkę, teraz gdy wzniosłeś się do niebios!" - napisano.
Balalau był uznawany za wielki talent rumuńskiej siatkówki.