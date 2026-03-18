Ogromna tragedia. 18-letni siatkarz potrącony przez pociąg

Do dramatu doszło w Valcei na terenie Rumunii. Z relacji portalu jurnalulolteniei.ro wynika, że młody mężczyzna nie zachował ostrożności przy przechodzeniu przez tory i nie zauważył pociągu. Okoliczności jego wypadku bada policja.

O śmierci zawodnika w specjalnym komunikacie poinformował jego klub CS Valcea 1924.

"Jesteśmy z tobą, Carol. Jesteśmy przy twojej rodzinie. Trzymamy w dłoni złoty medal, z którym odchodzisz do innego świata. Minęło ponad dwie dekady, odkąd ostatni raz tego doświadczyliśmy. To ty przyniosłeś nam radość z historycznego osiągnięcia, sprawiłeś, że jesteśmy dumni z naszej drużyny. Podawaj nam piłkę, teraz gdy wzniosłeś się do niebios!" - napisano.

Balalau był uznawany za wielki talent rumuńskiej siatkówki.

KP, Polsat Sport