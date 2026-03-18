Piąta w tabeli PlusLigi Resovia ma na swoim koncie 45 punktów. Traci ona zaledwie pięć "oczek" do trzeciej w stawce Bogdanki LUK Lublin. W pięciu ostatnich spotkaniach siatkarze trenera Massimo Bottiego przegrali tylko raz, z PGE GiEK Skrą Bełchatów 1:3. W ubiegłej kolejce, po bardzo wyrównanym boju, drużyna z Podkarpacia wygrała po tie-breaku z Indykpol AZS-em Olsztyn, czyli czwartą ekipą w ligowym zestawieniu.

Jastrzębianie rozstrzygnęli na swoją korzyść dwa ostatnie ligowe starcia, choć wcześniej zanotowali dwie porażki z rzędu. Musieli uznać wyższość ekip z dolnej połowy tabeli - Barkomu Każany Lwów oraz Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa (w obu przypadkach padł wynik 1:3).

W poprzednim starciu tych zespołów górą była ekipa trenera Andrzeja Kowala, która pokonała Resovię aż 3:0.

Gdzie obejrzeć mecz Asseco Resovia Rzeszów - JSW Jastrzębski Węgiel?

Spotkanie 23. kolejki PlusLigi Asseco Resovia Rzeszów - JSW Jastrzębski Węgiel odbędzie się w czwartek, 19 marca. Transmisja tego starcia od godziny 20:00 w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

