Polska siatkarka odchodzi po kapitalnym sezonie. "Niektóre historie kończą się wcześniej"

Robert Iwanek

Julia Szczurowska, polska atakująca Besiktasu Stambuł, odejdzie po sezonie z klubu. 24-letnia zawodniczka poinformowała o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Siatkarka wykonująca atak w trakcie meczu siatkówki, blokowana przez przeciwniczkę.
Fot. PAP
Szczurowska trafiła do "Czarno-Białych" z Nilufer Belediyesporu i z miejsca stała się jedną z największych gwiazd zespołu. I choć Besiktas zawiódł oczekiwania kibiców, zajmując dopiero 10. miejsce w sezonie zasadniczym Sultanlar Ligi kobiet, Polka mogła być zadowolona ze swojej postawy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarski gigant buduje skład na przyszły sezon. Pozyskał byłą gwiazdę TAURON Ligi

 

Jak podaje portal Fanatik, Julia Szczurowska była - z 495 punktami - trzecią najlepiej punktującą (po Annie łazariewej i Arinie Fiedorowcewej) i drugą najlepiej atakującą zawodniczką ligi. 24-latka zdradziła jednak, że w przyszłym sezonie nie zobaczymy jej już w barwach Besiktasu.

 

"Niektóre historie kończą się wcześniej, niż byśmy się tego spodziewali, ale wspomnienia pozostaną z nami na zawsze. Dziękuję za wszystko" - napisała Szczurowska w mediach społecznościowych.

 

Zawodniczka "Czarno-Białych" nie poinformowała jednak, w którym klubie zobaczymy ją w kolejnym sezonie.

Przejdź na Polsatsport.pl
BESIKTAS STAMBUŁINNEJULIA SZCZUROWSKASIATKÓWKASULTANLAR LIGITURCJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ataki w meczu Energa Trefl Gdańsk - Bogdanka LUK Lublin
Zobacz także

Bogdanka znowu zwycięska. Trefl oddala się od play-off

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 