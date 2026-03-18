Polska siatkarka odchodzi po kapitalnym sezonie. "Niektóre historie kończą się wcześniej"

Szczurowska trafiła do "Czarno-Białych" z Nilufer Belediyesporu i z miejsca stała się jedną z największych gwiazd zespołu. I choć Besiktas zawiódł oczekiwania kibiców, zajmując dopiero 10. miejsce w sezonie zasadniczym Sultanlar Ligi kobiet, Polka mogła być zadowolona ze swojej postawy.

Jak podaje portal Fanatik, Julia Szczurowska była - z 495 punktami - trzecią najlepiej punktującą (po Annie łazariewej i Arinie Fiedorowcewej) i drugą najlepiej atakującą zawodniczką ligi. 24-latka zdradziła jednak, że w przyszłym sezonie nie zobaczymy jej już w barwach Besiktasu.

"Niektóre historie kończą się wcześniej, niż byśmy się tego spodziewali, ale wspomnienia pozostaną z nami na zawsze. Dziękuję za wszystko" - napisała Szczurowska w mediach społecznościowych.

Zawodniczka "Czarno-Białych" nie poinformowała jednak, w którym klubie zobaczymy ją w kolejnym sezonie.