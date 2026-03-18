Straty odrobione w imponującym stylu! Poznaliśmy pierwszego ćwierćfinalistę Ligi Europy

To drugi w tym tygodniu portugalski klub, który w europejskich pucharach odrobił stratę i awansował do kolejnej rundy. We wtorek w 1/8 finału Ligi Mistrzów jeszcze bardziej imponującym dokonaniem popisał się Sporting Lizbona, który po porażce z Bodoe/Glimt w Norwegii 0:3 w rewanżu zwyciężył 5:0 po dogrywce.

Na czwartek w LE zaplanowane jest m.in. starcie AS Roma Jana Ziółkowskiego z Bologną, w której nie wystąpi kontuzjowany bramkarz Łukasz Skorupski. W ubiegłym tygodniu w Bolonii był remis 1:1.

Najciekawiej zapowiada się spotkanie FC Porto, którego piłkarzami są Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski (ten ostatni nie jest jednak zgłoszony do LE), z VfB Stuttgart. W Niemczech klub z Portugalii wygrał 2:1.

Finał zaplanowano na 20 maja w Stambule. Triumfator tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

BS, PAP