Roman Kosecki nie gryzie się w język. Na tym polega problem Lecha Poznań

Na tym polega problem Lecha Poznań

- Rok temu mieliśmy dwa zespoły w ćwierćfinałach Ligi Konferencji. Jeśli teraz będzie jeden, to już będzie dobrze – dodaje nasz ekspert, bo choć Lech pokonał ostatnio w lidze liderujące w tabeli PKO Ekstraklasy Zagłębie Lubin, to zdaniem Koseckiego trudno uznać to za argument przemawiający za Lechem w starciu z Szachtarem. – Po prostu Zagłębie to nie Szachtar – oświadcza Kosecki.

- Żeby jednak nie było, to widzę szansę dla Lecha. To jest klasowa drużyna, która dysponuje ogromną siłą w ofensywie. Problem Lecha polega na tym, że nie potrafi grać mądrze. Wystarczy wspomnieć wyjazd do Rayo Vallecano, gdzie Lech prowadził już 2:0 i przegrał – przypomina Kosecki.

Lech wygra z Szachtarem pod jednym warunkiem

Z Szachtarem Lech może wygrać, ale jest jeden warunek – musi zagrać tak, jak do przerwy z Hiszpanami. Przy korzystnym wyniku wyrachowanie. Nie wiem jednak, czy Lech to potrafi – przyznaje nasz rozmówca.

O sile ofensywnej Lecha Kosecki ma jednak bardzo dobre zdanie. – Zdecydowanie stać ich na to, żeby strzelić dwie bramki Szachtarowi i doprowadzić do dogrywki, czy karnych. Chodzi jednak o to, żeby mając te dwa gole na plusie niczego nie zepsuć.

Kosecki pod wrażeniem Fiorentiny

Pocieszeniem dla Lecha może być fakt, że rewanż gra w Krakowie, że Szachtar w tych spotkaniach, w których jest "papierowym gospodarzem", wcale nie radzi sobie jakoś przesadnie dobrze. – Szachtara może też zgubić zbytnia pewność siebie. Bo jak się ma dwie bramki zaliczki z pierwszego meczu, to mobilizacja już nie ta – przekonuje Kosecki.

Jakby jednak nie spojrzeć będzie trudno, bardzo trudno, a Lech zgotował sobie ten los na własne życzenie. – Teraz Lech musi liczyć na to, że będzie miał swój dzień, że świetnie wejdzie w mecz, a Szachtar obudzi się z ręką w nocniku i już nie zdoła odpowiedzieć. Jednak Raków, choć swój pierwszy mecz zagrał lepiej od Lecha, też nie będzie miał łatwo. Obejrzałem z ciekawości ostatni mecz Fiorentiny i jestem pod wrażeniem – zauważa Kosecki.

Obudził się piłkarz za 25 milionów euro

Fiorentina, który broni się przed spadkiem z Serie A, wygrała bardzo ważny mecz z Cremonese. Wygrała aż 4:1. – A jeszcze obudził się ten zawodnik kupiony za 25 milionów euro. Piccoli strzelił gola, zaliczył też asystę – wylicza Kosecki. – Raków już musi myśleć, jak go zatrzymać. Najgorsze, że Fiorentina złapała oddech w lidze i będzie miała teraz większą pewność siebie.

Zdaniem Koseckiego, Raków potrzebuje tego samego, co Lech, czyli tego, żeby dobrze wejść w mecz i trafić na swój dzień. Tylko wtedy może ograć Włochów. – Trzeba przyznać, że trafiły się naszym zespołom wyjątkowo trudne i klasowe zespoły. Trudno będzie te przeszkody sforsować, ale jeśli się uda, to Raków lub Lech mogą nabrać rozpędu i mogą zajść naprawdę daleko.

- A sukcesu klubowego nasza piłka bardzo potrzebuje. Mamy wspaniałe stadiony, świetną publikę i coraz lepsze kadrowo zespoły, ale sukces dodałby nam pewności siebie. Cieszy mnie to, że polskie drużyny radzą sobie coraz lepiej w Lidze Konferencji, ale musimy mierzyć wyżej. Naszym celem powinno być to, by zaistnieć w Lidze Europy, a potem w Lidze Mistrzów. Dlatego kibicuję, by Lech lub Raków, a najlepiej oba polskie zespoły, poradziły sobie w czwartek i dały impuls. A jeśli w ślad za tym pójdą lepsze transfery, to marzenia staną się faktem – kwituje Kosecki.