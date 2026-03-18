Siatkarska mistrzyni świata apeluje o zmiany. "To jest niewykonalne"

Robert IwanekSiatkówka

Paola Egonu, jedna z największych gwiazd światowej siatkówki, zaapelowała do władz CEV i FIVB o... zmiany w terminarzu. Reprezentantka Włoch podkreśliła, że rywalizacja w obecnej formie odbija się negatywnie zarówno na zdrowiu zawodniczek, jak i samym widowisku.

Siatkarka Paola Egonu z ręką przy ustach, w białym stroju sportowym z numerem 18
Fot. PAP
Siatkarki wchodzą obecnie w najtrudniejszy okres, na który składają się zarówno finisz krajowych rozgrywek, jak i najważniejsze starcia europejskich pucharów. Chwilę później najlepsze zawodniczki niemal płynnie przejdą od zmagań w klubach do sezonu reprezentacyjnego.

 

Paola Egonu, atakująca Numia Vero Volley Milano, podkreśliła, że władze europejskiej i światowej siatkówki muszą koniecznie pomyśleć nad zmianami w kalendarzu, gdyż przy obecnym natłoku meczów cierpią zarówno same zawodniczki, jak i... kibice, którzy dostają widowisko gorszej jakości.

 

- To bardzo męczący sezon i myślę, że jeśli tylko jest na to szansa, powinniśmy pomyśleć nad zmianami w kalendarzu, bo to, co się dzieje teraz, jest niewykonalne. Uwielbiamy grać w siatkówkę, ale w pewnym momencie tak częste występy stają się zbyt dużym obciążeniem dla naszych organizmów, a oglądanie tego jest mało przyjemne dla widzów. Uważam, że moglibyśmy wrócić do tego, co było kiedyś, czyli jednego meczu ligowego w tygodniu i europejskimi pucharami pomiędzy starciami w lidze, nawet kosztem wydłużenia sezonu. My, sportowcy, powinniśmy być priorytetem i byłoby miło, gdybyśmy czuły się w jakikolwiek sposób chronione - przyznała Egonu w rozmowie z włoską telewizją RAI.

 

Numia Vero Volley Milano, drużyna Egonu, mierzy się w półfinale ligi włoskiej ze Scandicci, a w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń z Vakifbankiem.

 

Przejdź na Polsatsport.pl
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 