Skra zagra w play-offach PlusLigi! Pewne zwycięstwo w Elblągu
PGE GiEK Skra Bełchatów pokonała Barkom Każany Lwów 3:0 (25:13, 25:19, 25:21) w spotkaniu 23. kolejki PlusLigi. Dzięki temu zwycięstwu drużyna trenera Krzysztofa Stelmacha awansowała na szóste miejsce w tabeli i zapewniła sobie udział w fazie play-off. MVP spotkania został Antoine Pothron.
Pierwszy set był bardzo jednostronny. Od samego początku inicjatywę przejął zespół z Bełchatowa, który konsekwentnie zdobywał kolejne punkty. Skra wyszła na prowadzenie przy pierwszej akcji i nie oddała go aż do końca tej partii. Goście pewnie triumfowali wynikiem 25:13. Bełchatowianie zyskali dużą przewagę dzięki błędom niewymuszonym swoich rywali. Ponadto, gospodarze zagrali w tym meczu w bardzo okrojonym składzie. Świetnie na boisku radzili sobie Antoine Pothron oraz Alan Souza, którzy atakowali na świetnej skuteczności.
Druga partia również padła łupem gości. Tym razem gra wyrównała się, a drużyna ze Lwowa trzymała bliski wynik przez większość seta. Dobra postawa nie wystarczyła jednak w samej końcówce. Wtedy Skra znowu zaczęła skuteczniej atakować i ostatecznie wygrała 25:19. Gospodarze grali zdecydowanie lepiej w obronie, ale nadal bardzo trudno było im przebić się przez wysoki blok ekipy z Bełchatowa.
Od początku kolejnego seta obie drużyny grały punkt za punkt, choć to Barkom częściej narzucał tempo gry. Dopiero przy stanie 15:14 goście po raz pierwszy w tej partii wyszli na prowadzenie. Drużyna z Ukrainy grała bardzo skutecznie, jednak nadal nie potrafiła zatrzymać znakomitej ofensywy rywali. W samej końcówce siatkarze z województwa łódzkiego dołożyli mocną zagrywkę i przejęli pełną kontrolę nad meczem. Gospodarze po raz kolejny mylili się w decydujących momentach, dlatego zespół z Bełchatowa wygrał tego seta 25:21 i ostatecznie triumfował w całym spotkaniu 3:0.
W samej końcówce spotkania pechowego urazu nabawił się Zouheir El Graoui. Zawodnik niefortunnie wylądował po wyskoku do bloku i musiał zostać zniesiony z parkietu.
Dzięki temu zwycięstwu Skra awansowała na szóste miejsce w tabeli. Wyprzedziła ona ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle oraz Jastrzębski Węgiel, a do piątej Asseco Resovii Rzeszów tracą cztery punkty. Trzy "oczka" zdobyte w Elblągu oznaczają również, że siatkarze trenera Stelmacha zagwarantowali sobie udział w play-offach PlusLigi.
Ekipa Ugisa Krastinsa z kolei jest już pewna utrzymania, ale nie ma szans na awans do czołowej "ósemki".
Barkom Każany Lwów - PGE GiEK Skra Bełchatów 0:3 (13:25, 19:25, 21:25)
Barkom: Oskar Woźny (libero) - Lukas Kampa, Yamato Nakano, Mykola Kuts, Vladyslav Shchurov, Andrii Rohozhyn, Vasyl Tupchii, Dmytro Vietskyy, Lorenzo Pope, Oleh Shevchenko, Julius Firkal. Trener: Ugis Krastins.
Skra: Maksym Kędzierski (libero), Kamil Szymura (libero) - Grzegorz Łomacz, Kajetan Kubicki, Bartłomiej Lemański, Łukasz Wiśniewski, Mateusz Nowak, Alan Souza, Arkadiusz Żakieta, Zouheir El Graoui, Antoine Pothron, Javad Manavinezhad, Kamil Szymendera, Daniel Chitigoi. Trener: Krzysztof Stelmach.