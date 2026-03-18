Świetna wiadomość dla Polski przed barażami! Dwaj liderzy nie zagrają

- Kontuzje Alexandra i Dejana były poważne i czas rehabilitacji po operacjach wydłużył się. Mecze barażowe odbędą się dla nich zbyt wcześnie - przekazał Potter.

Największą gwiazdą ekipy „Trzech Koron” jest napastnik Arsenalu Londyn Viktor Gyokeres. Wśród powołanych zawodników znalazł się również m.in. Jesper Karlstroem, niegdyś piłkarz Lecha Poznań, a obecnie włoskiego Udinese Calcio, w którym występuje wspólnie z Adamem Buksą i Jakubem Piotrowskim.

Szwecja spotka sie 26 marca w Walencji z Ukrainą i w przypadku wygranej 31 marca w Sztokholmie zmierzy się ze zwycięzcą meczu Polski z Albanią. W przypadku porażki zagra w dniu finału baraży towarzysko z jednym z tych rywali.

PI, PAP