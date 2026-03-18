To już koniec! Jastrzębski Węgiel straci sponsora tytularnego

Taka sama decyzja dotyczy występującego w hokejowej ekstralidze JKH GKS Jastrzębie. Spółka węglowa była od lat partnerem strategicznym siatkarskiego klubu.

ZOBACZ TAKŻE: Wygrał najważniejszy mecz w życiu! Gwiazdor siatkówki wrócił po walce z rakiem

Sezon siatkarski trwa, a obecnie JSW zajmuje szóste miejsce w tabeli PlusLigi. Hokeiści JKH GKS przegrali ćwierćfinałową rywalizację play off z GKS Tychy 1-4 w meczach.

Jastrzębscy siatkarze zakończyli miniony sezon, pokonując w Łodzi turecki Halbank Ankara 3:1 w meczu o brąz Ligi Mistrzów. Na krajowym podwórku musieli uznać wyższość PGE Projektu Warszawa w batalii o trzecie miejsce (0-3 w meczach).

Śląski klub - medalista ostatnich trzech edycji Ligi Mistrzów (dwa srebra i brąz) - starał się o "dziką kartę" do tych rozgrywek, ale jego wniosek nie został zaakceptowany przez władze Europejskiej Konfederacji Siatkówki. W tej sytuacji JSW zagrał – po 13 latach przerwy – w Pucharze CEV.

Drużyna prowadzona od lata przez trenera Andrzeja Kowala odpadła w dwumeczu o awans do ćwierćfinału z włoskim Gas Sales Bluenergy Piacenza (dwie porażki po 1:3).

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla czterokrotnie zdobyli mistrzostwo Polski (2004, 2021, 2023, 2024), a w 2011 zostali klubowymi wicemistrzami świata.

KP, PAP