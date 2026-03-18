To koniec! Legendarny bramkarz nie wyjdzie już na boisko

- Mam 39 lat więc oznacza to, że już więcej nie rozgram żadnego meczu i moja kariera w brutalny sposób dobiegła końca - powiedział Duńczyk.

ZOBACZ TAKŻE: 15 meczów bez zwycięstwa, na tym koniec! Włoski klub zwolnił trenera

- Liczyłem na grę w barażach eliminacji do mistrzostw świata i ewentualnie na grę na mundialu. Brałem ogromne ilości środków przeciwbólowych i zastrzyków, aby grać. Kiedy opowiedziałem to specjaliście, który mnie badał we wtorek w Manchesterze to zapytał czy z moją głową jest wszystko w porządku - opisał w wywiadzie dla stacji CBS Sports cytowanym przez wszystkie skandynawskie media.

Wywiad przeprowadził z nim ojciec, były duński legendarny bramkarz Peter Schmeichel, 129-krotny reprezentant kraju przebywający w Manchesterze z okazji meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem United i Realem Madryt.

Piłkarz doznał złamania barku podczas ćwierćfinału Ligi Narodów w marcu ub.r. z Portugalią lecz z powodu wykorzystanych zmian grał do końca spotkania co bardzo pogorszyło stan kontuzji.

Selekcjoner reprezentacji Danii Brian Riemer powiedział dziennikowi "Ekstrabladet", że Kasper poinformował go, że nie może zagrać w barażach z uwagi na komplikacje po kontuzji, które okazały się poważniejsze niż sądzono. - Tracimy najważniejszy filar naszej drużyny - ocenił Riemer.

Kasper Schmeichel, obecnie piłkarz Celtic Glasgow, swoją karierę rozpoczął w Manchester United i był piłkarzem tego klubu w latach 2004-2009, choć w okresie 2006-2009 był wypożyczany. Najdłużej występował w barwach Leicester City w latach 2011-2022. W reprezentacji Danii rozegrał 114 meczów.

