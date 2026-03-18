To koniec! Legendarny bramkarz nie wyjdzie już na boisko
Ikona piłkarskiej reprezentacji Danii, bramkarz Kasper Schmeichel przekazał mediom, że musi natychmiast przejść dwie skomplikowane operacje barku, po których czeka go 12 miesięcy rehabilitacji.
- Mam 39 lat więc oznacza to, że już więcej nie rozgram żadnego meczu i moja kariera w brutalny sposób dobiegła końca - powiedział Duńczyk.
- Liczyłem na grę w barażach eliminacji do mistrzostw świata i ewentualnie na grę na mundialu. Brałem ogromne ilości środków przeciwbólowych i zastrzyków, aby grać. Kiedy opowiedziałem to specjaliście, który mnie badał we wtorek w Manchesterze to zapytał czy z moją głową jest wszystko w porządku - opisał w wywiadzie dla stacji CBS Sports cytowanym przez wszystkie skandynawskie media.
Wywiad przeprowadził z nim ojciec, były duński legendarny bramkarz Peter Schmeichel, 129-krotny reprezentant kraju przebywający w Manchesterze z okazji meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem United i Realem Madryt.
Piłkarz doznał złamania barku podczas ćwierćfinału Ligi Narodów w marcu ub.r. z Portugalią lecz z powodu wykorzystanych zmian grał do końca spotkania co bardzo pogorszyło stan kontuzji.
Selekcjoner reprezentacji Danii Brian Riemer powiedział dziennikowi "Ekstrabladet", że Kasper poinformował go, że nie może zagrać w barażach z uwagi na komplikacje po kontuzji, które okazały się poważniejsze niż sądzono. - Tracimy najważniejszy filar naszej drużyny - ocenił Riemer.
Kasper Schmeichel, obecnie piłkarz Celtic Glasgow, swoją karierę rozpoczął w Manchester United i był piłkarzem tego klubu w latach 2004-2009, choć w okresie 2006-2009 był wypożyczany. Najdłużej występował w barwach Leicester City w latach 2011-2022. W reprezentacji Danii rozegrał 114 meczów.