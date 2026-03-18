Wszystko rozstrzygnie się w tym meczu. Lech zmierzy się z Szachtarem

Fatalny wynik pierwszego spotkania



Przed rozpoczęciem tego dwumeczu faworytem ekspertów był Szachtar Donieck i potwierdził to na boisku w Poznaniu. Spotkanie rozegrane 12 marca od początku do końca toczyło się pod dyktando Ukraińców. Zdarzyła im się tylko jedna chwila słabości, która zaowocowała trafieniem Mikaela Ishaka.

Oprócz tego dominowali gracze Szachtara, którzy pewnie wygrali 3:1 i są już jedną nogą w najlepszej ósemce Ligi Konferencji UEFA. Fatalny wynik sprawił, że piłkarze Lecha nie mają zbyt wielu szans na awans, jednak z pewnością nie poddadzą się bez walki.

Lech powalczy o niespodziankę w Krakowie



Ze względu na konflikt zbrojny na Ukrainie piłkarze Szachtara domowe mecze w europejskich pucharach rozgrywają w Krakowie. To sprawia, że kibice Lecha powinni przeważać na trybunach, dodając wiary swoim ulubieńcom. Mistrzowie Polski podejdą do tego meczu w pełni skoncentrowani i zmotywowani do tego, aby zaskoczyć europejskiego giganta.

Pierwszy mecz jednak potwierdził, że pomiędzy obiema drużynami widoczna jest różnica w umiejętnościach poszczególnych graczy. W rozmowie z Pauliną Czarnotą-Bojarską z Polsatu Sport nie ukrywał tego bramkarz Lecha Bartosz Mrozek, który na gorąco po meczu stwierdził: "Co tu dużo mówić, Szachtar to piłkarze i to od razu widać". Kibice jednak wierzą w to, że nawet taki zespół można pokonać, co potwierdziła już Legia Warszawa.

Muszą wykorzystać każdą okazję



Spodziewamy się tego, że grę od początku będą prowadzili piłkarze Szachtara. To oznacza, że Poznaniacy muszą wykorzystać każdą, nawet najmniejszą okazję na gola. Szybko zdobyta bramka może na nowo otworzyć rywalizację i sprawić, że Lech odwróci jej losy. Z pewnością trener Niels Frederiksen przygotuje zaskakujące rozwiązania taktyczne, w tym nowe warianty stałych fragmentów gry.

Prognozowana jedenastka Lecha:

· Mrozek - Gurgu

· Milić

· Mońka

· Pereira - Kozubal

· Rodriguez

· Palma

· Gholizadeh

· Bengtsson - Ishak

Gdzie oglądać mecz Szachtar-Lech?

Transmisja meczu Szachtar - Lech w czwartek 19 marca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20.50. Już o godzinie 17.00 start studia przed spotkaniami polskich klubów.

