Wygrał najważniejszy mecz w życiu! Gwiazdor siatkówki wrócił po walce z rakiem

Po raz pierwszy informację o stanie zdrowia zawodnika w grudniu przekazał jego aktualny zespół, Lokomotiw Nowosybirsk. Okazało się, że Belg choruje na nowotwór jąder.

Jakiś czas później przyjmujący poinformował, że usunięto mu jądro, a chorobę szybko udało się pokonać. Niestety, po roku okazało się, że pojawiły się przerzuty na węzłach chłonnych. Siatkarza czekała chemioterapia.

Po trzech miesiącach absencji 33-latek wrócił na boisko. Wystąpił w meczu Lokomotiwu przeciwko Jarosławiczowi Jarosław. Jego zespół wygrał 3:0, a on sam wywalczył dla niego cztery punkty.

Deroo w latach 2015–19 był siatkarzem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i od samego początku stał się ważną postacią tej drużyny. Wywalczył w jej barwach m.in. trzy tytuły mistrza Polski (2016, 2017, 2019) oraz dwukrotnie Puchar Polski (2017, 2019). Po rozstaniu z kędzierzyńskim klubem związał się z Dynamo Moskwa. Wywalczył z nim mistrzostwo i Puchar kraju oraz Puchar CEV.



W 2021 roku przeniósł się do Asseco Resovii. Ostatni sezon w Polsce nie był do końca udany dla przyjmującego. W barwach klubu z Rzeszowa rozegrał w PlusLidze 26 spotkań (91 setów), w których wywalczył 292 punkty. Asseco Resovia nie zdołała jednak awansować do strefy medalowej i ostatecznie zajęła piąte miejsce.



Ostatnie lata spędził Rosji, gdzie występował w Zenicie Kazań. Przed trwającym sezonem dołączył do Lokomotiwu Nowosybirsk.

KP, Polsat Sport