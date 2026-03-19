ATP w Miami: Kamil Majchrzak - Miomir Kecmanovic. Transmisja TV i stream online

Kamil Majchrzak spisuje się ostatnio poniżej oczekiwań. Po porażce z Fabianem Marozsanem w Australian Open szybko odpadł z turniejów w Doha oraz Dubaju. Udanie rozpoczął za to zmagania w Indian Wells, gdzie w pierwszej rundzie wygrał z Giovannim Mpetshi Perricardem. W kolejnym spotkaniu zmierzył się z Novakiem Djokoviciem.

Choć był przez wszystkich skreślany, to urwał seta Serbowi. Ostatecznie przegrał jednak 6:4, 1:6, 2:6. Przed występem w Miami zdecydował się jeszcze zagrać w Challengerze w Phoenix.

Polak niespodziewanie został wyeliminowany już w pierwszej rundzie. Gruzin Nikoloz Basilaszwili okazał się zbyt mocny i zwyciężył 7:6 (3), 6:3.

Majchrzak na inaugurację zawodów w Miami zagra z Miomirem Kecmanoviciem. Serb również nie może zaliczyć ostatniego okresu do udanych. Po porażce w półfinale zmagań w Acapulco rozczarował w Indian Wells oraz podczas Challengera Cap Canie, gdzie zaskakująco przegrał z Adamem Waltonem.

Majchrzak - Kecmanovic. Transmisja TV i stream online

Mecz Kamil Majchrzak - Miomir Kecmanovic odbędzie się w czwartek 19 marca. Polak pojawi się na korcie jako piąty od godziny 15:00 czasu polskiego. Bezpośrednio przed nim swój pojedynek rozegrają Martin Damm i Jacob Fearnley. Transmisja w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go.