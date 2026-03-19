Cała Hiszpania mówi tylko o Szczęsnym. Oto, co myślą o nim kibice

Wojciech Szczęsny niespodziewanie musiał zastąpić Joana Garcię w końcówce czwartkowego spotkania Ligi Mistrzów z Newcastle. Był to dla niego pierwszy występ od listopada, kiedy zagrał przeciwko Celcie Vigo.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski wśród legend! Niewiele brakuje do przejścia do historii

Kiedy Polak wchodził na boisko, cały stadion zaczął skandować: "Szczęsny fumador (po polsku - palacz)". Hiszpański dziennikarz Ivan San Antonio powiedział, że to "wyraz ogromnej sympatii do Wojtka".

- On jest w Barcelonie pewnego rodzaju fenomenem. Trudno mi to logicznie wytłumaczyć, ale ludzie go uwielbiają. Pomiędzy nim, a kibicami jest więź. Kibice się z nim utożsamiają - przyznał w rozmowie z WP SportoweFakty.

35-latek zaimponował tamtejszej społeczności swoim podejściem do życia.

- Wojtek ma osobowość, charyzmę. Myśli podobnie, jak ludzie w mieście: traktuje swoje obowiązki profesjonalnie, chce wygrywać trofea, na boisku pokazuje dobrą formę, ale przy tym wszystkim żyje jak normalny człowiek - tłumaczył dziennikarz katalońskiego "Sportu".

Na tym jednak nie poprzestał. - Nie ma wizerunku niedostępnego piłkarza, a wręcz przeciwnie - wygląda, jakby niczym się nie przejmował. Tym wzbudza uśmiech innych. Pokazuje się z papierosem, jara. Ta przyśpiewka "Szczęsny fumador" jest wyrazem sympatii do niego - chwalił naszego bramkarza.

- Myślę, że ludzie chcieliby być trochę jak on: osiągnąć taki status, a przy tym zachowywać się zupełnie naturalnie, jak chłopak z osiedlowej ławki. Do tego jest też bardzo pomocny, wspiera Garcię, a gdy wchodzi na boisko, nie zawodzi - podsumował.