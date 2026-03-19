Co muszą zrobić polskie kluby, żeby awansować w Lidze Konferencji?

Krystian Natoński

Czwartek 19 marca to dzień rewanżów w 1/8 finału Ligi Konferencji. O awans do ćwierćfinału walczą dwie polskie drużyny - Lech Poznań i Raków Częstochowa. Co musi się wydarzyć, aby obaj przedstawiciele PKO BP Ekstraklasy wyeliminowali swoich przeciwników? Oto warunki konieczne do spełnienia.

Dwóch piłkarzy w strojach klubowych, jeden w niebieskiej koszulce Lecha Poznań, drugi w czerwonej koszulce Rakowa Częstochowa.
fot. Cyfrasport
Lech Poznań i Raków Częstochowa szykują się do europejskich pucharów

Aby przyjrzeć się sytuacji "Kolejorza" oraz "Medalików" koniecznie trzeba wrócić do ubiegłotygodniowych spotkań. Poznanianie rywalizowali u siebie z Szachtarem Donieck i musieli pogodzić się z porażką 1:3. Taki scenariusz sprawia, że mistrzowie Polski muszą w rewanżu wygrać co najmniej różnicą dwóch goli, aby doprowadzić do dogrywki. Wyższa wygrana pozwoli uzyskać awans, natomiast każdy inny rezultat premiuje ukraińskiego giganta.

 

Warto podkreślić, że Szachtar swoje domowe mecze w Lidze Konferencji rozgrywa w Krakowie. W październiku zjawiła się tam Legia Warszawa, która wygrała 2:1 po dwóch fenomenalnych golach Rafała Augustyniaka. To oraz niedawny pościg Jagiellonii Białystok w dwumeczu z Fiorentiną jest dowodem, że nie wszystko w przypadku Lecha jest stracone.

 

A skoro mowa o Fiorentinie, to przedstawiciel Serie A zmierzy się na wyjeździe z Rakowem. We Florencji gospodarze przegrywali 0:1, ale wyszli z opresji i rzutem na taśmę triumfowali 2:1. Ten wynik absolutnie nie skreśla szans wicemistrzów Polski, którym do odrobienia strat wystarczy jakiekolwiek jednobramkowe zwycięstwo. Awans wiąże się z koniecznością wygranej co najmniej dwiema bramkami.

 

Transmisja meczu Raków - Fiorentina w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:35. Transmisja meczu Szachtar - Lech w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50.

 

Już o godzinie 17:00 start studia przed spotkaniami polskich klubów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go.

