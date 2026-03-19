Co muszą zrobić polskie kluby, żeby awansować w Lidze Konferencji?
Czwartek 19 marca to dzień rewanżów w 1/8 finału Ligi Konferencji. O awans do ćwierćfinału walczą dwie polskie drużyny - Lech Poznań i Raków Częstochowa. Co musi się wydarzyć, aby obaj przedstawiciele PKO BP Ekstraklasy wyeliminowali swoich przeciwników? Oto warunki konieczne do spełnienia.
Aby przyjrzeć się sytuacji "Kolejorza" oraz "Medalików" koniecznie trzeba wrócić do ubiegłotygodniowych spotkań. Poznanianie rywalizowali u siebie z Szachtarem Donieck i musieli pogodzić się z porażką 1:3. Taki scenariusz sprawia, że mistrzowie Polski muszą w rewanżu wygrać co najmniej różnicą dwóch goli, aby doprowadzić do dogrywki. Wyższa wygrana pozwoli uzyskać awans, natomiast każdy inny rezultat premiuje ukraińskiego giganta.
Warto podkreślić, że Szachtar swoje domowe mecze w Lidze Konferencji rozgrywa w Krakowie. W październiku zjawiła się tam Legia Warszawa, która wygrała 2:1 po dwóch fenomenalnych golach Rafała Augustyniaka. To oraz niedawny pościg Jagiellonii Białystok w dwumeczu z Fiorentiną jest dowodem, że nie wszystko w przypadku Lecha jest stracone.
A skoro mowa o Fiorentinie, to przedstawiciel Serie A zmierzy się na wyjeździe z Rakowem. We Florencji gospodarze przegrywali 0:1, ale wyszli z opresji i rzutem na taśmę triumfowali 2:1. Ten wynik absolutnie nie skreśla szans wicemistrzów Polski, którym do odrobienia strat wystarczy jakiekolwiek jednobramkowe zwycięstwo. Awans wiąże się z koniecznością wygranej co najmniej dwiema bramkami.
Transmisja meczu Raków - Fiorentina w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:35. Transmisja meczu Szachtar - Lech w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50.
Już o godzinie 17:00 start studia przed spotkaniami polskich klubów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go.