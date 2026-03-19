Ewa Pajor przypieczętowała zwycięstwo! Barcelona w finale

Ewa Pajor zdobyła bramkę dla Barcelony w rewanżowym meczu półfinału piłkarskiego Pucharu Hiszpanii z Badaloną. Jej zespół zwyciężył 4:1 i awansował do finału, w którym zmierzy się z Atletico Madryt.

Piłkarka FC Barcelony w niebiesko-bordowym stroju z okrzykiem radości na ustach, z rękami uniesionymi w górę.
Ewa Pajor z golem w meczu Barcelony

W pierwszym meczu tej pucharowej rywalizacji padł bezbramkowy remis, natomiast w rewanżu o wiele lepiej zaprezentowała się "Duma Katalonii". Pierwszego gola w 45. minucie strzeliła niekwestionowana gwiazda kobiecego futbolu - Alexia Putellas. Hiszpana dołożyła do tego kolejne trafienie - w drugiej połowie z rzutu karnego.

 

Przewagę "Blaugrany" powiększyła Kika Nazareth. W tym golu swój udział miała Ewa Pajor, która asystowała przy bramce portugalskiej piłkarki. 

 

Badalona próbowała jeszcze walczyć, kiedy w 80. minucie na listę strzelców wpisała się Lice Fabiana Chamorro Gomez. Zapał rywalek szybko ostudziła Pajor, trafiając w 86. minucie i tym samym ustalając wynik spotkania na 4:1. Chwilę później, bo w 88. minucie Polka opuściła plac gry, a jej miejsce zajęła Martine Fenger.

 

Dzięki temu triumfowi Barcelona awansowała do finału Pucharu Hiszpanii. O trofeum zespół ze stolicy Katalonii powalczy z Atletico Madryt.

 

Barcelona - Badalona 4:1 (1:0)

Bramki: Alexia Putellas 45, 62 (rzut karny), Kika Nazareth 67, Ewa Pajor 86 - Lice Fabiana Chamorro Gomez 80

 

Wynik pierwszego meczu: Badalona - Barcelona 0:0

