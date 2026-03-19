Ewa Pajor przypieczętowała zwycięstwo! Barcelona w finale

W pierwszym meczu tej pucharowej rywalizacji padł bezbramkowy remis, natomiast w rewanżu o wiele lepiej zaprezentowała się "Duma Katalonii". Pierwszego gola w 45. minucie strzeliła niekwestionowana gwiazda kobiecego futbolu - Alexia Putellas. Hiszpana dołożyła do tego kolejne trafienie - w drugiej połowie z rzutu karnego.

Przewagę "Blaugrany" powiększyła Kika Nazareth. W tym golu swój udział miała Ewa Pajor, która asystowała przy bramce portugalskiej piłkarki.

Badalona próbowała jeszcze walczyć, kiedy w 80. minucie na listę strzelców wpisała się Lice Fabiana Chamorro Gomez. Zapał rywalek szybko ostudziła Pajor, trafiając w 86. minucie i tym samym ustalając wynik spotkania na 4:1. Chwilę później, bo w 88. minucie Polka opuściła plac gry, a jej miejsce zajęła Martine Fenger.

Dzięki temu triumfowi Barcelona awansowała do finału Pucharu Hiszpanii. O trofeum zespół ze stolicy Katalonii powalczy z Atletico Madryt.

Barcelona - Badalona 4:1 (1:0)

Bramki: Alexia Putellas 45, 62 (rzut karny), Kika Nazareth 67, Ewa Pajor 86 - Lice Fabiana Chamorro Gomez 80

Wynik pierwszego meczu: Badalona - Barcelona 0:0

