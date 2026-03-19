FC Barcelona wydała komunikat! Ważna informacja dla Wojciecha Szczęsnego

Piłka nożna

Wojciech Szczęsny pojawił się na murawie podczas środowego meczu Ligi Mistrzów, kiedy z powodu urazu z boiska musiał zejść Joan García. Teraz Barcelona wydała komunikat w sprawie stanu zdrowia Hiszpana.

Wojciech Szczęsny w zielonym stroju bramkarskim FC Barcelony obok okrągłego zdjęcia Joana Garcii w pomarańczowym stroju
fot. PAP, AFP
Ważna informacja dla Wojciecha Szczęsnego! Chodzi o kontuzję bramkarza Barcelony

W środę FC Barcelona zmierzyła się w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Newcastle United. "Duma Katalonii" wygrała 7:2, gwarantując sobie awans do kolejnego etapu zmagań. Na boisku doszło do ważnego wydarzenia dla polskich kibiców. W 82. minucie urazu doznał bramkarz "Blaugrany" Joan Garcia. Jego miejsce zajął Wojciech Szczęsny. 

 

Hiszpańskie media spekulowały, ile może trwać przerwa od gry dla bramkarza z Półwyspu Iberyjskiego. Barcelona postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i opublikować oficjalny komunikat. 

 

"Badania lekarskie Joana Garcii przeprowadzone dziś rano wykluczyły kontuzję. Zawodnik będzie dostępny dla Hansiego Flicka w następnym meczu" - można przeczytać w mediach społecznościowych. 

 

To oznacza, że w najbliższym meczu zespołu ze stolicy Katalonii, prawdopodobnie to właśnie Garcia stanie między słupkami. Podopieczni Flicka na boisko wyjdą 22 marca, kiedy zmierzą się z Rayo Vallecano.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
FC BARECLONAHISZPANIAJOAN GARCÍAPIŁKA NOŻNAWOJCIECH SZCZĘSNY
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 