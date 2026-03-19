FC Barcelona wydała komunikat! Ważna informacja dla Wojciecha Szczęsnego

W środę FC Barcelona zmierzyła się w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Newcastle United. "Duma Katalonii" wygrała 7:2, gwarantując sobie awans do kolejnego etapu zmagań. Na boisku doszło do ważnego wydarzenia dla polskich kibiców. W 82. minucie urazu doznał bramkarz "Blaugrany" Joan Garcia. Jego miejsce zajął Wojciech Szczęsny.

ZOBACZ TAKŻE: "Złożymy pozew o odszkodowanie do UEFA". Szok po meczu Ligi Mistrzów

Hiszpańskie media spekulowały, ile może trwać przerwa od gry dla bramkarza z Półwyspu Iberyjskiego. Barcelona postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i opublikować oficjalny komunikat.

"Badania lekarskie Joana Garcii przeprowadzone dziś rano wykluczyły kontuzję. Zawodnik będzie dostępny dla Hansiego Flicka w następnym meczu" - można przeczytać w mediach społecznościowych.

To oznacza, że w najbliższym meczu zespołu ze stolicy Katalonii, prawdopodobnie to właśnie Garcia stanie między słupkami. Podopieczni Flicka na boisko wyjdą 22 marca, kiedy zmierzą się z Rayo Vallecano.

