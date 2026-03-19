Godziny do meczu, a tu takie wieści ws. gwiazdy Rakowa. Wszystko jasne!

Ivi Lopez został piłkarzem Rakowa w 2020 roku po rozstaniu z hiszpańskim Levante. Już w kolejnym sezonie sięgnął po tytuł króla strzelców Ekstraklasy. Był kluczowym graczem zespołu aż do czerwca 2023 roku, gdy zerwał więzadło krzyżowe i pauzował przez blisko cały sezon.

Kontrakt Hiszpana wygasa z końcem czerwca i wciąż nie został przedłużony. Sam zainteresowany przyznał, że nic nie dzieje się w tym temacie.

- Teraz nie ma (rozmów - przyp. red.). Natomiast moje stanowisko jest jasne: chciałbym zostać. Bo tak jak mówiłem wyżej, bardzo dobrze się tu czuję - przekazał w rozmowie z Goal.pl, dodając, że priorytetem jest dla niego przedłużenie umowy.

Nie ma co ukrywać, że 31-latek mógłby już podpisać kontrakt z nowym klubem. Nie ma jednak takiego zamiaru.

- Z nikim niczego nie podpisałem. To wszystko rozstrzygnie się latem. Teraz skupiam się, aby to był jak najbardziej udany sezon dla Rakowa. Żeby wygrać jak najwięcej. I albo odejść świeżo po sukcesach, albo podpisać nową umowę niedługo po tym jak coś wygraliśmy. Puchar Polski jednym z głównych celów - podsumował.

Transmisja meczu Raków - Fiorentina w czwartek 19 marca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 18.35. Już o godzinie 17.00 start studia przed spotkaniami polskich klubów.