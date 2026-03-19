Historyczna porażka w Lidze Mistrzyń. Koniec pięknej serii drużyny Polki

Włoszki, które w pierwszym spotkaniu triumfowały w Turcji 3:0, potrzebowały jedynie dwóch setów, by cieszyć się z awansu. A. Carraro Prosecco Doc Conegliano wykonało zadanie błyskawicznie i po dwóch pierwszych partiach, wygranych do 21 i 17, mogło już myśleć o Final Four.

Trener Daniele Santarelli, podobnie jak Giulio Bregoli, szkoleniowiec Eczacibasi Dynavit Stambuł, w meczu z DevelopResen Rzeszów, dał odpocząć największym gwiazdom, co z kolei pozwoliło Turczynkom złapać wiatr w żagle. Zeren Spor Kulubu zdołał odwrócić losy spotkania i triumfował ostatecznie 3:2 (21:25, 17:25, 25:19, 32:30, 15:13).

Porażka z ekipą z Ankary była dla A. Carraro Prosecco Doc Conegliano pierwszą od trzech lat w rozgrywkach Ligi Mistrzyń! Po raz ostatni Włoszki uległy rywalkom w Champions League 16 marca 2023 roku, przegrywając 0:3 z Fenerbahce Stambuł w ćwierćfinale kampanii 2022/2023. Od tamtej pory zespół z Wenecji Euganejskiej zanotował 29 (!) kolejnych wygranych, sięgając po drodze po dwa złota LM.

W spotkaniu, które przerwało kapitalną passę Conegliano, wystąpiła polska rozgrywająca Joanna Wołosz, która pojawiła się na boisku w dwóch pierwszych (wygranych) setach.

Drużynę Zeren Spor Kulubu do zwycięstwa poprowadziła serbska przyjmująca Aleksandra Uzelac, zdobywczyni aż 28 punktów. Kapitalny występ zaliczyła również Rosjanka Anna Łazariewa (22 "oczka"). W ekipie Daniele Santarellego najwięcej punktów - 24 - zdobyła Zhu Ting.

Liga Mistrzyń siatkarek - 1/4 finału

A. Carraro Prosecco Doc Conegliano - Zeren Spor Kulubu 2:3 (25:21, 25:17, 19:25, 30:32, 13:15)

Pierwszy mecz: 3:0. Awans: A. Carraro Prosecco Doc Conegliano