Krótka radość i karny w doliczonym czasie gry! Jak wyglądał mecz Rakowa z Fiorentiną?

W czwartek 12 marca we Florencji Fiorentina stanęła naprzeciwko Rakowa Częstochowa w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji. Gospodarze w pierwszej połowie częściej znajdowali się przy piłce, a także byli w stanie stworzyć więcej groźnych akcji pod bramką przeciwników. Mimo to do przerwy tablica wyników pokazywała dwa zera.

Na pierwszego gola w tym starciu kibice musieli poczekać do 60. minuty. To właśnie wtedy na listę strzelców wpisał się Jonatan Brunes. Norweg stanął oko w oko z bramkarzem włoskiej ekipy i bez problemu wykorzystał dogodną szansę.

Radość piłkarzy klubu spod Jasnej Góry nie trwała jednak zbyt długo. Dwie minuty później piłka zatrzepotała w siatce Rakowa. W tej sytuacji świetnym strzałem z dystansu popisał się Cher Ndour. Stojący między słupkami bramki częstochowskiej ekipy Oliwier Zych nie miał szans na interwencję.

Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, Michael Ameyaw w doliczonym czasie gry dotknął piłkę ręką we własnym polu karnym. Podyktowany rzut karny na gola pewnie zamienił Albert Gudmundsson, ustalając wynik meczu na 2:1.

Raków w czwartek 19 marca będzie musiał zatem odrabiać straty na własnym stadionie. Czy "Medaliki" będą w stanie pokonać ekipę z Serie A i awansować do ćwierćfinału Ligi Konferencji?

Transmisja meczu Raków - Fiorentina w czwartek 19 marca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 18.35. Już o godzinie 17.00 start studia przed spotkaniami polskich klubów.

