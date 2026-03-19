Krótka radość i karny w doliczonym czasie gry! Jak wyglądał mecz Rakowa z Fiorentiną?

Piłka nożna

Raków Częstochowa już w czwartek podejmie Fiorentinę w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji i spróbuje zniwelować stratę z pierwszego spotkania. Przypomnijmy sobie, jak wyglądało zeszłotygodniowe starcie tych dwóch zespołów.

Dwóch piłkarzy na boisku piłkarskim, jeden w fioletowej koszulce Fiorentiny z piłką przy nodze, drugi w białej koszulce Rakowa Częstochowa próbujący go zatrzymać.
fot. PAP
Jak wyglądał poprzedni mecz Rakowa w Lidze Konferencji?

W czwartek 12 marca we Florencji Fiorentina stanęła naprzeciwko Rakowa Częstochowa w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji. Gospodarze w pierwszej połowie częściej znajdowali się przy piłce, a także byli w stanie stworzyć więcej groźnych akcji pod bramką przeciwników. Mimo to do przerwy tablica wyników pokazywała dwa zera. 

 

Na pierwszego gola w tym starciu kibice musieli poczekać do 60. minuty. To właśnie wtedy na listę strzelców wpisał się Jonatan Brunes. Norweg stanął oko w oko z bramkarzem włoskiej ekipy i bez problemu wykorzystał dogodną szansę. 

 

Radość piłkarzy klubu spod Jasnej Góry nie trwała jednak zbyt długo. Dwie minuty później piłka zatrzepotała w siatce Rakowa. W tej sytuacji świetnym strzałem z dystansu popisał się Cher Ndour. Stojący między słupkami bramki częstochowskiej ekipy Oliwier Zych nie miał szans na interwencję. 

 

Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, Michael Ameyaw w doliczonym czasie gry dotknął piłkę ręką we własnym polu karnym. Podyktowany rzut karny na gola pewnie zamienił Albert Gudmundsson, ustalając wynik meczu na 2:1.

 

Raków w czwartek 19 marca będzie musiał zatem odrabiać straty na własnym stadionie. Czy "Medaliki" będą w stanie pokonać ekipę z Serie A i awansować do ćwierćfinału Ligi Konferencji?

 

Transmisja meczu Raków - Fiorentina w czwartek 19 marca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 18.35. Już o godzinie 17.00 start studia przed spotkaniami polskich klubów.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
FIORENTINALIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 