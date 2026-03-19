Kubacki najlepszym z Polaków w Zakopanem! Pewny triumf lidera klasyfikacji

Na Wielkiej Krokwi wystartowało 62 skoczków z 15 krajów, w tym 12-osobowa polska grupa.

Aigner w czwartek był niepokonany, uzyskując na skoczni imienia Stanisława Marusarza 134,5 m i 138,5 m. Drugie miejsce zajął Francuz Jules Chervet, a trzecie Austriak Lukas Haagen.

W serii finałowej zaprezentowało się sześciu biało-czerwonych. Czwarty był Kubacki, piąty Klemens Joniak, a w dziesiątce zmieścił się jeszcze siódmy Jakub Wolny.

Warunki pogodowe podczas czwartkowych zawodów w stolicy polskich Tatr były niezłe. Temperatura wahała się od 2 do 0 stopni, a zmienny początkowo wiatr, w serii finałowej ustabilizował kierunek, wiejąc skoczkom już tylko w plecy.

Kolejny konkurs na Wielkiej Krokwi rozegrany zostanie w piątek. Początek pierwszej serii o 13.45.

Wyniki czwartkowego konkursu PK w Zakopanem:

1. Clemens Aigner (Austria) 308,1 pkt (134,5 i 138,5m)

2. Jules Chervet (Francja) 291,3 (134,5 i 132,0)

3. Lukas Haagen (Austria) 290,6 (135,5 i 131,0)

4. Dawid Kubacki (Polska) 281,1 (131,5 i 130,5)

5. Klemens Joniak (Polska) 272,0 (129,5 i 128,0)

...

7. Jakub Wolny (Polska) 268,4 (125,0 i 129,0)

18. Konrad Tomasiak (Polska) 254,7 (120,0 i 125,5)

20. Kacper Juroszek (Polska) 252,8 (121,0 i 123,0)

26. Adam Niżnik (Polska) 245,8 (123,0 i 123,0)

HP, PAP