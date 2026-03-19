Liga Europy. Wyniki rewanżowych spotkań 1/8 finału - 19.03

Za nami cztery z ośmiu rewanżowych spotkań na etapie 1/8 finału Ligi Europy. Sprawdźcie wyniki środowych i czwartkowych meczów 1/8 finału Ligi Europy.

Dwa puchary Ligi Europy na tle scenografii z napisem "Road to Istanbul" i logiem rozgrywek.
fot: PAP
Liga Europy. Wyniki rewanżowych spotkań 1/8 finału - 19.03

Liga Europy. Wyniki rewanżowych spotkań 1/8 finału

SC Braga - Ferencvaros 4:0 (3:0) [pierwszy mecz - 0:3, awans: SC Braga]

Bramki: Ricardo Horta 11, 53; Florian Grillitsch 15, Gabri Martinez 34.

 

Olympique Lyon - Celta Vigo 0:2 (0:0) [pierwszy mecz - 1:1, awans: Celta Vigo]

Bramka: Javier Rueda 61, Ferran Jutgla 90+2.

 

FC Midtjylland - Nottingham Forest 0:3 po rzutach karnych, 1:2 w regulaminowym czasie gry (0:1, 1:1, 0:0) [pierwszy mecz - 1:0, awans: Nottingham Forest]

Bramki: Martin Erlic 69 - Nicolas Dominguez 41, Ryan Yates 52.

 

SC Freiburg - KRC Genk 5:1 (2:1) [pierwszy mecz - 0:1, awans: SC Freiburg]

Bramki: Matthias Ginter 19, Igor Matanovic 25, Vincenzo Grifo 53, Yuito Suzuki 57, Maximilian Eggestein 79 - Matte Smets 39.

 

21:00 - AS Roma - Bologna [pierwszy mecz - 1:1]

21:00 - Aston Villa - LOSC Lille [pierwszy mecz - 1:0]

21:00 - Real Betis - Panathinaikos Ateny [pierwszy mecz - 0:1]

21:00 - FC Porto - VfB Stuttgart [pierwszy mecz - 2:1]

