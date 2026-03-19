Liga Konferencji: Raków Częstochowa - Fiorentina. Relacja live i wynik na żywo

Raków Częstochowa przed tygodniem spisał się całkiem nieźle w wyjazdowym meczu przeciwko Fiorentinie. Piłkarze Łukasza Tomczyka prowadzili nawet po trafieniu Jonatana Brunesa, ale radość trwała tylko dwie minuty, gdyż szybko wyrównał po kapitalnym uderzeniu Cher Ndour. W doliczonym czasie gry wynik ustalił Albert Gudmundsson, który wykorzystał rzut karny.

Tym samym w rewanżu Raków musi wygrać, by myśleć o awansie bądź przynajmniej o dogrywce. Martwić może jednak forma zespołu, który w niedzielę w słabym stylu przegrał z Górnikiem Zabrze 1:3, mimo że wystąpiło wielu podstawowych piłkarzy m.in. Oskar Repka, Stratos Svarnas czy Ivi Lopez.

Dla porównania Fiorentina po pokonaniu Rakowa rozegrała w poniedziałek spotkanie ligowe przeciwko Cremonense. Było ono bardzo ważne, gdyż obie drużyny walczą o utrzymanie.

Piłkarze Paolo Vanoliego wygrali 4:1 i odskoczyli od rywali już na cztery punkty w Serie A. Bohaterem został Albert Gudmundsson, który strzelił gola oraz zanotował asystę. Prawdopodobnie wystąpi on również w rewanżu przeciwko Rakowowi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - Fiorentina na Polsatsport.pl. Start o godzinie 18.45.