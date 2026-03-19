Liga Konferencji: Szachtar Donieck - Lech Poznań. Relacja live i wynik na żywo

Lech Poznań przegrał przed tygodniem na własnym stadionie z Szachtarem 1:3. Bolał zwłaszcza trzeci stracony gol, gdyż Isaque Silva pokonał Bartosza Mrozka dopiero w 85. minucie po pięknym uderzeniu przewrotką.

Piłkarze Nielsa Frederiksena staną w Krakowie przed wyjątkowo trudnym zadaniem, by odrobić straty i awansować do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Szachtar rozegrał w tym roku pięć meczów i wszystkie wygrał. W ubiegły weekend pokonał w lidze Metalist Charków po trafieniu Pedrinho z rzutu karnego.

Dla Lecha całkiem niezłym prognostykiem jest jednak niedzielne spotkanie na szczycie Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin. Ostatecznie wygrał 1:0 po golu Mikaela Ishaka. Tym samym zespół przełamał serię trzech porażek z rzędu.

Aby zawodnicy przystąpili do rewanżu maksymalnie wypoczęci, poznański klub postanowił, że do Krakowa poleci samolotem w obie strony. Trener Niels Frederiksen nie będzie mógł skorzystać jednak m.in. z Daniela Hakansa, który ostatnio znów doznał urazu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Szachtar Donieck - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Start o godzinie 21:00.