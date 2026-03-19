Liga Konferencji UEFA. Wyniki czwartkowych spotkań 1/8 finału - 19.03

Piłka nożna

Za nami cztery z ośmiu rewanżowych spotkań na etapie 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA. O awans walczyła między innymi drużyna Rakowa Częstochowa, która zmierzyła się z włoską Fiorentiną. Sprawdźcie wyniki rewanżowych meczów 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA.

Dwa puchary piłkarskie, jeden duży i ciemny, drugi mniejszy i srebrny, na tle ściany z napisem "ROAD TO LEIPZIG".
fot: PAP
1. FSV Mainz 05 - Sigma Ołomuniec 1:0 (0:0) [pierwszy mecz - 0:0, awans: 1. FSV Mainz 05]

Bramki: Stefan Posch 46.

 

AEK Ateny - NK Celje 0:2 (0:2) [pierwszy mecz - 4:0, awans: AEK Ateny]

Bramki: Nikita Iosifov 13, Rudi Pozeg 42.

 

AEK Larnaka - Crystal Palace 1:2 (0:1, 1:0) po dogrywce [pierwszy mecz - 0:0, awans: Crystal Palace]

Bramka: Enric Saborit 63 - Ismaila Sarr 14, 99.

 

Raków Częstochowa - Fiorentina 1:2 (0:0) [pierwszy mecz - 1:2, awans: Fiorentina]

Bramki: Karol Struski 46 - Cher Ndour 69, Marin Pongracic 90+7.

 

21:00 - Sparta Praga - AZ Alkmaar [pierwszy mecz - 1:2]

21:00 - RC Strasbourg - HNK Rijeka [pierwszy mecz - 2:1]

21:00 - Szachtar Donieck - Lech Poznań [pierwszy mecz - 3:1]

21:00 - Rayo Vallecano - Samsunspor [pierwszy mecz - 3:1]

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LECH POZNAŃLIGA KONFERENCJILIGA KONFERENCJI UEFALIGA KONFERENCJI UEFA 2025/26PIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 