Liga Konferencji UEFA. Wyniki czwartkowych spotkań 1/8 finału - 19.03
Za nami cztery z ośmiu rewanżowych spotkań na etapie 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA. O awans walczyła między innymi drużyna Rakowa Częstochowa, która zmierzyła się z włoską Fiorentiną. Sprawdźcie wyniki rewanżowych meczów 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA.
Raków Częstochowa - ACF Fiorentina. Skrót meczu
AEK Ateny - NK Celje. Skrót meczu
1. FSV Mainz 05 - Sigma Ołomuniec. Skrót meczu
AEK Larnaca - Crystal Palace FC. Skrót meczu
Liga Konferencji UEFA. Wyniki czwartkowych spotkań 1/8 finału - 19.03
1. FSV Mainz 05 - Sigma Ołomuniec 1:0 (0:0) [pierwszy mecz - 0:0, awans: 1. FSV Mainz 05]
Bramki: Stefan Posch 46.
AEK Ateny - NK Celje 0:2 (0:2) [pierwszy mecz - 4:0, awans: AEK Ateny]
Bramki: Nikita Iosifov 13, Rudi Pozeg 42.
AEK Larnaka - Crystal Palace 1:2 (0:1, 1:0) po dogrywce [pierwszy mecz - 0:0, awans: Crystal Palace]
Bramka: Enric Saborit 63 - Ismaila Sarr 14, 99.
Raków Częstochowa - Fiorentina 1:2 (0:0) [pierwszy mecz - 1:2, awans: Fiorentina]
Bramki: Karol Struski 46 - Cher Ndour 69, Marin Pongracic 90+7.
21:00 - Sparta Praga - AZ Alkmaar [pierwszy mecz - 1:2]
21:00 - RC Strasbourg - HNK Rijeka [pierwszy mecz - 2:1]
21:00 - Szachtar Donieck - Lech Poznań [pierwszy mecz - 3:1]
21:00 - Rayo Vallecano - Samsunspor [pierwszy mecz - 3:1]