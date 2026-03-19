Liga Mistrzyń siatkarek. Pary półfinałowe. Kto zagra w Final Four?

Turniej finałowy Ligi Mistrzyń 2026 zostanie rozegrany w dniach 2-3 maja. Areną zmagań będzie Ulker Sports Arena w Stambule. W Final Four zagrają dwie drużyny z Turcji (Eczacibasi Stambuł, VakifBank Stambuł) oraz dwie z Italii (A. Carraro Prosecco DOC Conegliano, Savino Del Bene Scandicci). W półfinałach zobaczymy dwie turecko-włoskie konfrontacje.

Zobacz także: Liga Mistrzyń siatkarek. Wyniki ćwierćfinałów. Kto awansował?

Trofeum bronią siatkarki Imoco Volley Conegliano. Drużyna, w której gra Joanna Wołosz triumfowała w dwóch poprzednich edycjach, pokonując w finałach 3:2 Vero Volley Milano (2024) oraz 3:0 Savino Del Bene Scandicci (2025).

Turniej Final Four Ligi Mistrzyń siatkarek 2026:

2026-05-02: VakifBank Stambuł – A. Carraro Prosecco DOC Conegliano (sobota, godzina 17.00)

2026-05-02: Eczacibasi Stambuł – Savino Del Bene Scandicci (sobota, godzina 20.00)

2026-05-03: mecz o trzecie miejsce

2026-05-03: finał.

