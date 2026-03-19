Liga Mistrzyń siatkarek. Wyniki ćwierćfinałów. Kto awansował?

W ćwierćfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzyń rywalizowały cztery drużyny z Turcji, trzy z Włoch oraz jedna z Polski. Zwycięzcy rywalizacji awansowali do turnieju finałowego Ligi Mistrzyń 2026. Zostanie on rozegrany w Stambule w dniach 2-3 maja.

DevelopRes Rzeszów w wyjazdowym starciu przegrał z Eczacibasi Dynavit Stambuł 1:3. Mistrzynie Polski w rewanżowym spotkaniu na Podpromiu nie zdołały odrobić strat. Ekipa z Turcji pewnie wygrała dwa pierwsze sety i przypieczętowała awans. Rzeszowianki odwróciły losy meczu, odniosły prestiżowe zwycięstwo 3:2, pożegnały się jednak z rozgrywkami.

Ćwierćfinały Ligi Mistrzyń siatkarek - wyniki meczów:

2026-03-10: Numia Vero Volley Milano – VakifBank Stambuł 2:3 (26:24, 25:22, 22:25, 22:25, 11:15)

2026-03-19: VakifBank Stambuł – Numia Vero Volley Milano

2026-03-11: Eczacibasi Dynavit Stambuł – DevelopRes Rzeszów 3:1 (22:25, 25:12, 25:20, 25:23)

2026-03-18: DevelopRes Rzeszów – Eczacibasi Dynavit Stambuł 3:2 (17:25, 17:25, 25:23, 25:15, 15:12)

Awans: Eczacibasi Dynavit Stambuł

2026-03-11: Zeren SK Ankara – A. Carraro Prosecco DOC Conegliano 0:3 (21:25, 18:25, 17:25)

2026-03-18: A. Carraro Prosecco DOC Conegliano – Zeren SK Ankara 2:3 (25:21, 25:17, 19:25, 30:32, 13:15)

Awans: A. Carraro Prosecco DOC Conegliano

2026-03-11: Savino del Bene Scandicci – Fenerbahce Medicana Stambuł 3:0 (25:23, 31:29, 25:19)

2026-03-19: Fenerbahce Medicana Stambuł – Savino del Bene Scandicci 3:1 (32:30, 19:25, 25:13, 27:25); złoty set – 13:15

Awans: Savino Del Bene Scandicci

RM, Polsat Sport