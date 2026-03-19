Lionel Messi przełamał magiczną barierę! 900 goli w karierze

38-letni argentyński mistrz świata na listę strzelców wpisał się już w siódmej minucie spotkania uderzeniem lewą nogą. Trafienie numer 900. zaliczył 21 lat po tym, jak uzyskał pierwszą bramkę w seniorskim futbolu w barwach Barcelony jako 17-latek.

Javier Mascherano, trener Interu Miami i były kolega Messiego z boiska, ocenił, że jego dorobek jest "niesamowity".

- To niewiarygodna liczba, która pokazuje, że Leo jest jedyny w swoim rodzaju. Miałem szczęście oglądać większość jego goli ze znacznie bliższej odległości niż wy wszyscy i to bez wątpienia był wielki przywilej - zaznaczył.

Messi, który ośmiokrotnie zdobył Złotą Piłkę dla najlepszego zawodnika roku na świecie, 900. gola strzelił w swoim 1142. oficjalnym występie w klubie bądź reprezentacji. Zatem potrzebował 94 meczów mniej niż Ronaldo, który podobny "kamień milowy" osiągnął we wrześniu 2024. Słynny Portugalczyk do tej pory osiągnął 965 bramek i dąży do przekroczenia granicy 1000, zanim zakończy karierę.

Większość bramek - 672 - Messiego uzyskał w barwach Barcelony. 32 dodał jako zawodnik Paris Saint-Germain, 81 w koszulce Interu Miami oraz 115 w reprezentacji Argentyny, z którą zdobył mistrzostwo świata w 2022 roku.

175 trafień odnotował w meczach fazy pucharowej, w tym 35 w rozmaitych finałach.

129 goli strzelił w Lidze Mistrzów, w której historycznym zestawieniu ustępuje jedynie... Ronaldo - 140. Trzeci w tej klasyfikacji jest Robert Lewandowski - 109.

W środę gol Mesiego nie pomógł zespołowi z Miami, gdyż 1:1 oznaczało odpadnięcie rozgrywek po remisie 0:0 na boisku rywali. Ekipę Nashville SC premiowała bramka zdobyta na wyjeździe, ponieważ w tych rozgrywkach ta zasada - zniesiona kilka lat temu przez UEFA - wciąż obowiązuje.

PAP