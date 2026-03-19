Matematyka nie kłamie. Najnowsze wyliczenia wskazują głównego faworyta Ligi Konferencji

Polskie drużyny z niewielkimi szansami na triumf w Lidze Konferencji UEFA



W 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA rywalizują jeszcze Lech Poznań i Raków Częstochowa. Przed nimi trudne rewanże, które zadecydują o awansie do ćwierćfinału rozgrywek. Przedstawiciele Ekstraklasy przegrali pierwsze mecze, co utrudnia ich sytuację przed rewanżem.

O takie wyliczenia pokusili się eksperci prowadzący kanał Football Meets Data na platformie X. Według nich szanse Rakowa na zwycięstwo w rozgrywkach to tylko 1 proc., a w przypadku Lecha Poznań zaledwie 0,2 proc.

Anglicy i Francuzi zdecydowanymi faworytami



Zdecydowanymi faworytami do triumfu w Lidze Konferencji UEFA wydają się zawodnicy angielskiego Crystal Palace oraz francuskiego Strasbourga. Obie drużyny dobrze spisują się w tym sezonie. Anglicy muszą jednak wygrać na wyjeździe z AEK Larnaka po tym, jak domowe spotkanie 1/8 finału zremisowali 0:0. W lepszej sytuacji jest Strasbourg, który na wyjeździe wygrał 2:1 z Rijeką i u siebie musi to potwierdzić.

Rayo Vallecano i Fiorentina mogą zaskoczyć



Tuż za czołową dwójką plasują się Rayo Vallecano i Fiorentina. Hiszpanie wygrali na wyjeździe 3:1 z Samsunsporem i awans wydaje się formalnością. Fiorentina wygrała u siebie 2:1 z Rakowem i w czwartek zagra rewanż w Sosnowcu. Polscy kibice liczą na odwrócenie losów tej rywalizacji i sprawienie sporej niespodzianki.

Szansę na to potwierdzają słowa Zbigniewa Bońka, który powiedział: "W żadnym momencie Fiorentina nie była lepsza, ale Rakowowi zabrakło mądrości". Jeżeli u siebie Częstochowianie zagrają mądrzej, to mogą wyrzucić z Ligi Konferencji jednego z głównych faworytów.

Szanse na triumf w Lidze Konferencji - zestawienie



Poniżej kompleksowe wyliczenia przygotowane przez Football Meets Data. Oto procentowe szanse wybranych drużyn na triumf w Lidze Konferencji:

● Crystal Palace - 28 proc.

● Strasbourg - 21 proc.

● Rayo Vallecano - 11 proc.

● Fiorentina - 11 proc.

● Raków - 1 proc.

● Lech - 0,2 proc.

Czy matematyka przełoży się na rozstrzygnięcia? Triumfatora Ligi Konferencji UEFA poznamy 27 maja, gdy odbędzie się finał na stadionie Red Bull Arena w Lipsku.

Plan transmisji rewanżowych spotkań 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA:

Studio godz. 17:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

Raków Częstochowa - Fiorentina godz. 18:35 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

FSV Mainz - Sigma Ołomuniec godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 4)

Szachtar Donieck - Lech Poznań godz. 20:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2)

Studio godz. 22:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2)

Mecze dostępne również na Polsat Box Go.

