Matematyka nie kłamie. Najnowsze wyliczenia wskazują głównego faworyta Ligi Konferencji
W czołowej 16. zespołów Ligi Konferencji UEFA znajdują się dwaj przedstawiciele Ekstraklasy. Nie należą jednak do faworytów do końcowego triumfu. Zdaniem ekspertów po trofeum powinni sięgnąć Anglicy bądź Francuzi. Sprawdź, jak wyglądają najnowsze wyliczenia wskazujące głównego faworyta.
Polskie drużyny z niewielkimi szansami na triumf w Lidze Konferencji UEFA
W 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA rywalizują jeszcze Lech Poznań i Raków Częstochowa. Przed nimi trudne rewanże, które zadecydują o awansie do ćwierćfinału rozgrywek. Przedstawiciele Ekstraklasy przegrali pierwsze mecze, co utrudnia ich sytuację przed rewanżem.
O takie wyliczenia pokusili się eksperci prowadzący kanał Football Meets Data na platformie X. Według nich szanse Rakowa na zwycięstwo w rozgrywkach to tylko 1 proc., a w przypadku Lecha Poznań zaledwie 0,2 proc.
Anglicy i Francuzi zdecydowanymi faworytami
Zdecydowanymi faworytami do triumfu w Lidze Konferencji UEFA wydają się zawodnicy angielskiego Crystal Palace oraz francuskiego Strasbourga. Obie drużyny dobrze spisują się w tym sezonie. Anglicy muszą jednak wygrać na wyjeździe z AEK Larnaka po tym, jak domowe spotkanie 1/8 finału zremisowali 0:0. W lepszej sytuacji jest Strasbourg, który na wyjeździe wygrał 2:1 z Rijeką i u siebie musi to potwierdzić.
Rayo Vallecano i Fiorentina mogą zaskoczyć
Tuż za czołową dwójką plasują się Rayo Vallecano i Fiorentina. Hiszpanie wygrali na wyjeździe 3:1 z Samsunsporem i awans wydaje się formalnością. Fiorentina wygrała u siebie 2:1 z Rakowem i w czwartek zagra rewanż w Sosnowcu. Polscy kibice liczą na odwrócenie losów tej rywalizacji i sprawienie sporej niespodzianki.
Szansę na to potwierdzają słowa Zbigniewa Bońka, który powiedział: "W żadnym momencie Fiorentina nie była lepsza, ale Rakowowi zabrakło mądrości". Jeżeli u siebie Częstochowianie zagrają mądrzej, to mogą wyrzucić z Ligi Konferencji jednego z głównych faworytów.
Szanse na triumf w Lidze Konferencji - zestawienie
Poniżej kompleksowe wyliczenia przygotowane przez Football Meets Data. Oto procentowe szanse wybranych drużyn na triumf w Lidze Konferencji:
● Crystal Palace - 28 proc.
● Strasbourg - 21 proc.
● Rayo Vallecano - 11 proc.
● Fiorentina - 11 proc.
● Raków - 1 proc.
● Lech - 0,2 proc.
Czy matematyka przełoży się na rozstrzygnięcia? Triumfatora Ligi Konferencji UEFA poznamy 27 maja, gdy odbędzie się finał na stadionie Red Bull Arena w Lipsku.
Plan transmisji rewanżowych spotkań 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA:
Studio godz. 17:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)
Raków Częstochowa - Fiorentina godz. 18:35 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)
FSV Mainz - Sigma Ołomuniec godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 4)
Szachtar Donieck - Lech Poznań godz. 20:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2)
Studio godz. 22:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2)
Mecze dostępne również na Polsat Box Go.