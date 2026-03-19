Napastnik Lecha z rekordem! Wyprzedził Włodzimierza Lubańskiego

Robert Iwanek

Mikael Ishak został najskuteczniejszym zawodnikiem w historii występów polskich klubów w europejskich pucharach. Drugie trafienie Szweda w rewanżowym meczu z Szachtarem było jego 31. golem, strzelonym dla Lecha w międzynarodowych rozgrywkach.

Mikael Ishak z radością celebruje zdobycie bramki, jego koledzy z drużyny są za nim.
W rewanżowym starciu 1/8 finału Ligi Konferencji przeciwko Szachtarowi Donieck Ishak jeszcze przed przerwą dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. W 13. minucie pokonał bramkarza nominalnych gospodarzy precyzyjną główką, wykorzystując dośrodkowanie Taofeeka Ismaheela, a w 45+7. minucie podwyższył prowadzenie "Kolejorza", uderzając pewnie z rzutu karnego.

 

Jak podała oficjalna strona poznańskiego Lecha, Szwed został tym samym najskuteczniejszym zawodnikiem w historii występów polskich klubów w europejskich pucharach. Mikael Ishak ma już na koncie 31 goli i o jedno trafienie wyprzedził legendę Górnika Zabrze, Włodzimierza Lubańskiego, który na europejskich boiskach zgromadził 30 goli.

 

Ishak w barwach Lecha trafiał do siatki w eliminacjach Ligi Mistrzów, eliminacjach Ligi Europy, Lidze Europy, eliminacjach Ligi Konferencji oraz Lidze Konferencji.

 

Trzecie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje Maciej Żurawski, który w barwach Lecha Poznań i Wisły Kraków strzelił w europejskich pucharach 25 goli.

