Napastnik Lecha z rekordem! Wyprzedził Włodzimierza Lubańskiego

W rewanżowym starciu 1/8 finału Ligi Konferencji przeciwko Szachtarowi Donieck Ishak jeszcze przed przerwą dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. W 13. minucie pokonał bramkarza nominalnych gospodarzy precyzyjną główką, wykorzystując dośrodkowanie Taofeeka Ismaheela, a w 45+7. minucie podwyższył prowadzenie "Kolejorza", uderzając pewnie z rzutu karnego.

Jak podała oficjalna strona poznańskiego Lecha, Szwed został tym samym najskuteczniejszym zawodnikiem w historii występów polskich klubów w europejskich pucharach. Mikael Ishak ma już na koncie 31 goli i o jedno trafienie wyprzedził legendę Górnika Zabrze, Włodzimierza Lubańskiego, który na europejskich boiskach zgromadził 30 goli.

Ishak w barwach Lecha trafiał do siatki w eliminacjach Ligi Mistrzów, eliminacjach Ligi Europy, Lidze Europy, eliminacjach Ligi Konferencji oraz Lidze Konferencji.

Trzecie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje Maciej Żurawski, który w barwach Lecha Poznań i Wisły Kraków strzelił w europejskich pucharach 25 goli.