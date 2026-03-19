Napastnik polskiego klubu zachwyca w Lidze Konferencji! Niewiele brakuje mu do lidera

Piłka nożna

Mikael Ishak zachwyca swoją formą w tym sezonie Ligi Konferencji. Napastnik Lecha Poznań ma na swoim koncie sześć goli, co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców europejskiego pucharu.

Mikael Ishak, napastnik Lecha Poznań, biegnie po boisku w niebieskiej koszulce podczas meczu.
fot. Cyfrasport
Mikael Ishak liderem Lecha Poznań w Lidze Konferencji

Lech Poznań walczy o awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W czwartek "Kolejorz" zmierzy się w Krakowie z Szachtarem Donieck i spróbuje odrobić straty z pierwszego spotkania, w którym przegrał 1:3. 

 

Przy okazji rywalizacji zespołu ze stolicy Wielkopolski w międzynarodowych zmaganiach warto zwrócić uwagę na postawę jednego z liderów Lecha - Mikaela Ishaka. Szwed w tej edycji Ligi Konferencji zachwyca swoimi umiejętnościami. W dziewięciu spotkaniach zdobył w sumie sześć bramek. 

 

Ishak wpisał się na listę strzelców w meczach z: Rapidem Wiedeń, Lincoln FC, FSV Mainz, Sigmą Ołomuniec oraz Szachtarem Donieck. 

 

Napastnik polskiego zespołu obecnie plasuje się na drugim miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców najmłodszego europejskiego pucharu. Liderem jest Marius Mouandilmadji z zespołu Samsunspor FC, który na swoim koncie ma osiem trafień.

 

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
Zobacz także

Liga Europy: Skróty i wyniki meczów 1/8 finału

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 