Nie żyje zwycięzca Tour de Pologne. Reprezentował Polskę na igrzyskach w Tokio

Beker urodził się 28 marca 1937 roku w Starym Mieście. Podczas swojej kolarskiej kariery reprezentował takie kluby jak: Odra Brzeg, LZS Mokrzeszów i LZS Dolny Śląsk.

W 1961 sięgnął po mistrzostwo Polski w szosowym wyścigu drużynowym, a w 1966 roku został wicemistrzem Polski w wyścigu górskim. Jednym z jego największych sukcesów w karierze był triumf w Tour de Pologne w 1965 roku. Beker trzy razy brał udział w Wyścigu Pokoju, a także pięć razy stawał na starcie mistrzostw świata.

Reprezentował Polskę na igrzyskach olimpijskich w Tokio w 1964 roku. Brał udział w drużynowej rywalizacji w kolarstwie szosowym, gdzie towarzyszyli mu Andrzej Bławdzin, Jan Magiera i Rajmund Zieliński. Polska drużyna zajęła wtedy 11. miejsce.

Beker odszedł w wieku 88 lat. O śmierci kolarza poinformowała jego córka.

AA, Polsat Sport