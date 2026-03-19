Niesamowity wyczyn 17-latka w Miami! Taki mecz nie zdarzył się od czasów Nadala

Francuz, który przyszedł na świat w 2009 roku, wystąpił na kortach w Miami dzięki "dzikiej karcie" otrzymanej od organizatorów. W swoim debiucie w zawodach tej rangi pokonał on Amerykanina 5:7, 6:4, 6:4.

Kouame nie pobił rekordu Rafaela Nadala, ale mocno się do niego zbliżył. Legendarny Hiszpan wygrał swoje spotkanie w wieku 16 lat i 343 dni, natomiast reprezentant Francji dokonał tego, mając 17 lat i 13 dni. Został on tym samym najmłodszym triumfatorem meczu na tym szczeblu od czasu wyczynu zawodnika pochodzącego z Manacor.

Urodzony w Sarcelles gracz rozpoczął treningi tenisa bardzo wcześnie, bo już jako pięciolatek. Triumf nad Zacharym Svajdą w turnieju Masters 1000 to zarazem jego pierwsza wygrana w głównej drabince cyklu ATP. Zaledwie kilka dni przed tym wydarzeniem, 16 marca 2026 roku, awansował on na 385. pozycję w światowym rankingu.

Zanim Kouame zadebiutował w gronie seniorów, notował świetne wyniki wśród juniorów. Dwa lata temu dotarł do ćwierćfinału młodzieżowego French Open. W zeszłym sezonie zajmował z kolei czternaste miejsce w światowym zestawieniu swojej kategorii wiekowej.

W styczniu 2026 roku Francuz wywalczył swój pierwszy zawodowy tytuł podczas imprezy M25 w Hazebrouck. Przeszedł w ten sposób do historii jako pierwszy triumfator profesjonalnego turnieju z rocznika 2009. Tydzień później wzbogacił swój dorobek o puchar w Bressuire.

