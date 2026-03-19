Ogłoszono ostatniego uczestnika Memoriału Wagnera! To z nimi zagrają Polacy

Oficjalnie ogłoszono czwartego i zarazem ostatniego uczestnika tegorocznej edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. W prestiżowym turnieju udział weźmie siatkarska reprezentacja Stanów Zjednoczonych.

Amerykanie zagrają w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera

W czwartek 19 marca na oficjalnym profilu turnieju w mediach społecznościowych pojawiło się ważne ogłoszenie. Czwartym uczestnikiem tegorocznej edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera będzie siatkarska reprezentacja Stanów Zjednoczonych.

 

Amerykanie tym samym dołączyli do grona, w którym już wcześniej znalazły się narodowe drużyny Polski, Francji i Słowenii. 

 

Biało-Czerwoni na pewno będą chcieli powalczyć o złoty medal podczas Memoriału. Warto przypomnieć, że w zeszłorocznej edycji rywalizacji Polacy zgarnęli brązowy medal. Wtedy podopieczni Nikoli Grbicia grali z zespołami Serbii, Argentyny i Brazylii.

 

XXIII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera zostanie rozegrany w dniach 28-30 sierpnia. Siatkarze rywalizować będą w TAURON Arenie w Krakowie. 

