Ogłoszono ostatniego uczestnika Memoriału Wagnera! To z nimi zagrają Polacy

W czwartek 19 marca na oficjalnym profilu turnieju w mediach społecznościowych pojawiło się ważne ogłoszenie. Czwartym uczestnikiem tegorocznej edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera będzie siatkarska reprezentacja Stanów Zjednoczonych.

Amerykanie tym samym dołączyli do grona, w którym już wcześniej znalazły się narodowe drużyny Polski, Francji i Słowenii.

Biało-Czerwoni na pewno będą chcieli powalczyć o złoty medal podczas Memoriału. Warto przypomnieć, że w zeszłorocznej edycji rywalizacji Polacy zgarnęli brązowy medal. Wtedy podopieczni Nikoli Grbicia grali z zespołami Serbii, Argentyny i Brazylii.

XXIII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera zostanie rozegrany w dniach 28-30 sierpnia. Siatkarze rywalizować będą w TAURON Arenie w Krakowie.

AA, Polsat Sport