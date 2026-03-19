Poznaliśmy triumfatorkę Pucharu Świata! Najlepsza z Polek na 12. miejscu

Oeberg wyprzedziła o 5,3 s Włoszkę Lisę Vittozzi oraz o 20,1 swoją młodszą siostrę Elvirę. Trzy czołowe zawodniczki strzelały bezbłędnie. Jeanmonnot musiała pokonać jedną rundę karną i była szósta ze stratą 52 sekund.

Kamila Żuk również przebiegła rundę karną, tracąc na mecie 1.14,8. Natalia Sidorowicz była 24., Anna Mąka 43., a Joanna Jakieła 45. Wszystkie Polki wystartują w sobotę w biegu na dochodzenie.

27-letnia Jeanmonnot, czterokrotna medalistka igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo, po raz pierwszy w karierze sięgnęła po Kryształową Kulę. Na dwie konkurencje przed zakończeniem sezonu i maksymalnie 180 punktów do zdobycia, Francuzka w klasyfikacji PŚ zgromadziła 1054 punkty, o 216 więcej od Finki Suvi Minkkinen. Z Polek najwyżej sklasyfikowana Sidorowicz zajmuje 40. pozycję z dorobkiem 136 punktów.

W poprzednim sezonie Jeanmonnot była bardzo blisko zdobycia głównego trofeum w Pucharze Świata. Przegrała z Niemką Francizką Preuss zaledwie o 20 punktów, a decydowała ostatnia konkurencja - bieg ze startu wspólnego, również w Oslo-Holmenkollen.

PAP